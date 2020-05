García Aresca se refirió a la caída de la recaudación: “En este momento es lo que menos interesa”

El intendente aseguró que le preocupa el bienestar de los vecinos y pidió compromiso en el cuidado cumpliendo las medidas sanitarias para evitar situaciones que puedan llegar a ser trágicas. Agregó que analizará con los sectores que todavía no volvieron a la actividad algunos beneficios.

El intendente Ignacio García Aresca analizó este lunes la continuidad de la cuarentena obligatoria en país, flexibilizada en nuestra ciudad, y pidió a los vecinos no relajarse ya que falta poco para que San Francisco vuelva a reactivarse.

En una mañana fría, García Aresca –junto a funcionarios, concejales y autoridades de las distintas fuerzas vivas- participó de un sencillo acto patrio en el Centro Cívico, donde se izó la bandera argentina en el mástil de la Plaza Cívica, se entonaron las estrofas del himno nacional y se colocó una ofrenda floral frente al monumento del general San Martín.

“Agradezco el acompañamiento de la sociedad en estos momentos muy difíciles, de golpe entramos en una cuarentena muy rígida, pero estoy convencido que nos ayudó mucho para acomodar, en el caso nuestro, el hospital y la ciudad ante una emergencia sanitaria. Veíamos lo que pasaba en el mundo y nos preparamos para eso, pero fue pasando el tiempo y gracias al comportamiento de la gente logramos no tener el virus comunitario en la ciudad”, manifestó en diálogo con la prensa.

Recaudación

Al ser consultado sobre la caída de la recaudación en los meses de marzo y abril, García Aresca la definió como un “derrumbe terrible”. Destacó que en la tasa de Inmuebles la baja fue del 55 por ciento estimativamente, y que la coparticipación nacional cayó alrededor del 45 por ciento. Respecto a la tasa de Comercio e Industria, aseguró: “Es proporcional a lo que se genera y hubo más de un mes donde no se trabajó. La tasa de Comercio es proporcional a lo trabajado”, agregó, pero aclaró: “En este momento es lo que menos interesa, pongo por encima el bienestar de la gente porque lo económico tendrá solución”.

Más beneficios en carpeta

La Municipalidad de San Francisco dispuso sobre inicios de abril pasado una prórroga en los vencimientos de las distintas tasas municipales, lo que se cortará ahora en mayo. No obstante, el intendente dijo analizar algunos beneficios para los pocos sectores que por el momento no pudieron volver a la actividad, como los gimnasios, los jardines maternales, agencias de viajes, entre otros.

“La parte económica es muy difícil, por los sectores que no están trabajando y hay que buscar soluciones entre todos. Los he escuchado a todos, pero no depende de mí, del municipio, sino de situaciones sanitarias a nivel provincial y de la Nación. Yo sería el primero en querer que la ciudad vuelva a trabajar como antes de la pandemia”, reconoció.

García Aresca indicó que reciben todos los protocolos para trabajar y que “acompañan” en su armado y en su llegada a la Provincia para que los analice. “Seguiremos presentando los protocolos como lo venimos haciendo y en base a que la Provincia nos diga vamos a ir abriendo”.

El intendente aclaró que se juntarán las veces que sea con los sectores que todavía no volvieron al ruedo para analizar algunos beneficios como medida paliativa: “Ya hice una prórroga y lo puedo volver a hacer hacia adelante con estos sectores”, precisó de manera puntual y agregó: “El Parque Industrial empezó a funcionar, otras actividades también; nosotros tenemos servicios como el agua, la recolección de residuos, el alumbrado y tenemos que subsistir, por eso levantamos la prórroga”, en relación a los que ya se encuentran en actividad.

Por último, el mandatario municipal confirmó que los controles en los accesos a la ciudad seguirán siendo rígidos y que se exigirá el nuevo permiso anunciado por la Nación para poder ingresar a San Francisco. También destacó el comportamiento de la comunidad este fin de semana con las caminatas recreativas y llamó a no relajarse y seguir cuidándose: “Esto va a pasar, sería lo peor relajarse ahora después de tanto esfuerzo. Nos tenemos que seguir cuidando”, dijo en referencia al uso del tapaboca, la higienización constante de las manos y el respeto de la distancia social.