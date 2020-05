Más de 200 profesores de educación física piden volver a trabajar

Los profesores de educación física atraviesan una situación crítica. Al igual que otros rubros, como el gastronómico, aún no pudieron volver a la actividad pese a la flexibilización de la cuarentena.

Las alternativas de alquiler de máquinas o videos on line fueron un recurso potable solo para los primeros días, aunque con escasos ingresos. Sin embargo, con el correr de las semanas la crisis económica comenzó a profundizarse.

Pablo Peiretti, referente de la Cámara de Gimnasios de San Francisco, advirtió que el 30% de los gimnasios habilitados en la ciudad están a punto de cerrar sus puertas porque no pueden sostener los gastos fijos. En ese marco, dialogaron con el municipio pero todavía no recibieron una respuesta satisfactoria.

"Creo que el municipio debería saber lo que nos está pasando y qué opciones tenemos. El problema es que los gimnasios estamos cerrados desde el 13 de marzo y no nos dicen nada. Tenemos estructuras grandes que sostener con alquileres, impuestos y servicios que no podemos cortar. Si en un mes no abrimos tenemos que cerrar definitivamente", sentenció.

Campaña. Este jueves los profesores de educación física de gimnasios de la ciudad viralizaron un video donde solicitan volver a trabajar. Allí expusieron su inquietud y la posibilidad de tener que cerrar sus puertas.

"No queremos subsidios"

Peiretti explicó que necesitan certezas en cuanto a fechas y límites de tiempo, y en todo caso una ayuda económica. "No queremos subsidios, a pesar de que en otros municipios sí lo hacen. Hemos gestionado créditos pero no pudimos obtener ninguno porque no calificamos. Lo que proponemos es canalizar un crédito a través del municipio a tasa cero y que la Municipalidad sea garante, que es lo que están haciendo también otros municipios. Nos dijeron que era una posibilidad, pero una semana después nos dicen que es complicado", agregó.

"Necesitamos información precisa de qué va a pasar. Que el municipio y el COE pongan fechas para saber cómo vamos a seguir. Por ejemplo, si esto sigue así por 90 días yo cierro todo y me dedico a otra cosa y ya se que quizás pueda volver el año que viene, pero por lo menos no me sigo endeudando", indicó.

Y agregó: "Hace dos meses que estamos presentando protocolos, ahora necesitamos saber qué vamos a hacer porque desaparecemos en serio. Tenemos gastos fijos de alrededor de 50 mil pesos mensuales. ¿Si no generás nada de dónde sacás ese dinero todos los meses?".

Ahora, la Cámara de Gimnasios de San Francisco y APEF (Asociación de Profesores de Educación Física) solicitó una audiencia con el intendente. "Estamos esperando una respuesta. Vamos a pedir que nos den información precisa con respecto a la vuelta al trabajo, para saber si seguimos o cerramos", dijo Peiretti.

Más de 200 profesionales en peligro. "Son 200 profes vinculados a los gimnasios, pero también hay profes que están trabajando en los clubes y los profes en los clubes tenemos una precariedad espantosa. La mayoría no cobra los sueldos y es un problema muy grave también", contó Peiretti.

Protocolo

La Cámara de Gimnasios de Argentina presentó un protocolo a nivel nacional y la Cámara local lo tomó como base para presentarlo en nuestra ciudad. Este protocolo es muy similar a los que también elaborar algunos clubes de la ciudad. "Ya lo hemos presentado a la Municipalidad y de ahí al COE. Se contemplan los ingresos, l permanencia, la higiene en cada elemento, la presencia de alcohol del gel, la restricción del uso de sanitarios. Hasta contemplamos que haya una persona por cuatro metros cuadrados", comentó Peiretti.

"Con turnos, grupos reducidos y es más, propusimos un turnero porque la mayoría tiene sistema de gestión. Entonces, cuando el municipio venga a controlar el sistema le va a mostrar quién y cuánta gente pasó por el gimnasio", sostuvo.