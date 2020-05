Gran gesto: encontró 15 mil pesos y los devolvió, pese a que hoy no puede trabajar

Un vecino de San Francisco que se encontraba haciendo sus compras en una proveeduría, encontró dinero y se lo entregó a la propietaria del comercio para su devolución. La mujer hizo una publicación en las redes sociales para dar con el dueño de los billetes y así sucedió.

"No fui yo quien encontró el dinero, lo encontró un vecino que estaba acá en el negocio y que vio por la ventana el dinero caído en la vereda", aclaró Verónica Allasia, la dueña de la despensa de barrio Catedral. Y continuó: "Me dijo 'mirá lo que encontré en la vereda, debe ser de la chica que salió recién'. Justo se iba otra clienta. La contacté y le pregunté si había perdido algo, pero esta chica me dijo que no. Me dijo 'dejatelo vos por si viene alguien a preguntar, sino vemos que hacemos'".

Así fue que en el transcurso de la mañana se le ocurrió hacer una publicación en Facebook y así dio con la gente que buscaba. "Enseguida me mandan la captura de la chica (que había publicado el extravío), el papa del nene de ella había perdido el dinero. Me dio la descripción del lugar donde se le había perdido el dinero y le mandé un mensajito con mi número. El chico que lo perdió me llamó, pasó por el negocio y lo buscó. A la tarde vino y me trajo una torta y unos alfajores como agradecimiento, pero estaba de más", manifestó con humildad.

"Yo sólo hice de nexo entre el que lo encontró y la gente que lo había perdido. Si lo hubiera encontrado yo, hubiera hecho lo mismo. Tenés que ponerte en el lugar del otro siempre, si uno lo hubiera perdido le hubiera gustado que se lo devuelvan", agregó.







"Uno está educado de esa manera"

Ricardo Corazza fue el vecino que encontró el dinero y decidió dejarlo en el comercio para su devolución.

"Uno está educado de una manera en que a la plata se la gana trabajando, pasa por ahí, es una cuestión obvia de que cuando hay cosas que no son de uno, uno no se las tiene que adueñar", comentó en diálogo con El Periódico.

Dueño de un gimnasio, quizá el hecho de no estar trabajando desde hace unos 60 días hizo que pueda ponerse en el lugar del otro y cumplir con ese gesto. "Hoy como está todo, con la pandemia, hay gente que no está cobrando y no tiene recursos, ni cómo afrontar esta situación. Y la está pasando muy mal. 'Esa plata tiene que ser de alguien que la necesita en este momento', lo primero que pensé fue eso", agregó.

Y, humilde, sumó: "Vino la persona, yo no estaba en mi casa. Me vinieron a agradecer y a mi esposa le dejaron una torta, que tampoco había necesidad".