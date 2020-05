Deportivo y Social: el club que se puso la "diez" por su gente

Rubén Pavón, 25 años en el fútbol: "Lo que más me gusta es ayudar a la gente" Rubén Pavón fue directivo y un gran colaborador del club Deportivo Sebastián. Su gestión terminó en 2019 y ya tenía decidido alejarse del fútbol, al menos por un tiempo. Sin embargo, las ganas de ayudar a la comunidad pudo más y se integró a Defensores de Frontera. "Es un poco insólito, todo el mundo sabía que después de Sebastián me iba tomar un año sabático. El año pasado fue bastante complicado en Sebastián, pero a mí lo que me gusta son los desafíos. Venía a la cancha los domingos y veía todas las ganas que le ponían los chicos de la comisión del club, cuando Maximiliano me llamó no lo dudé y le dije que sí. Hace 25 años que estoy en el fútbol, me gusta, pero mas me gusta poder ayudar a la gente que necesita", indicó.