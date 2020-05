El protocolo que presentará Antártida Argentina para habilitar sus actividades

Desde hace ya una semana varios clubes de San Francisco comenzaron a trabajar en distintos protocolos para conseguir las habilitaciones correspondientes y volver a desarrollar actividades deportivas. En principio, los deportes que podrían habilitarse son aquellos que se desarrollan al aire libre y de forma individual, sin embargo, hay otras actividades que también están en la mira y podrían concretar su regreso.

El factor más importante en nuestra ciudad es que no hay transmisión comunitaria y eso sería una ventaja a la hora de pensar en la flexibilización de la cuarentena. En ese marco, Román Piumatti, profesor de educación física, explicó que en Antártida Argentina ya tienen protocolos para las actividades que se desarrollan al aire libre y que deberán refuncionalizar algunos espacios.

"En el predio, el club cuenta con tres entradas diferenciadas, pero generalmente se utiliza una sola. Ahora las vamos a utilizar a todas y cada deporte va a tener que ingresar por una puerta determinada. En este sector no hay vestuarios y los baños no van a estar disponibles, sólo se abrirán para necesidades urgentes", explicó.

"Tenemos protocolos para todos los deportes, pero las actividades al aire libre son las que tienen más posibilidades de que sean habilitadas. Los protocolos están listos, así que esperamos para volver a trabajar pronto", indicó.

Padel

En el caso del pádel, Piumatti contó que habrá turnos distanciados con un tiempo de alrededor de 15 minutos, tiempo necesario para realizar una desinfección de la cancha. "Después de cada turno la gente no puede quedarse y debe retirarse para que no haya agrupamiento", detalló.

"Además, las sillas de descanso van a estar a dos metros de distancia, para que no haya contacto entre los jugadores. De todos modos las mismas dimensiones de la cancha permiten que haya hasta cuatro personas entrenando", indicó.

"Van a estar disponibles todos los elementos de desinfección personal como alcohol en gel o rociadores", explicó Piumatti.

Hockey

Pese a que no es un deporte individual, Piumatti explicó que también desarrollaron un protocolo para la vuelta del hockey. Para ello será necesario que cada jugador o jugadora llegue al predio por sus propios medios, y en el caso de que el transporte esté a cargo de los padres no deberán bajarse ni podrán presenciar los entrenamientos.

"Además, cada jugador tiene que traer su propia hidratación sin compartir. Tampoco se van a poder intercambiar los elementos como el palo de hockey, las pecheras y los trajes de arquero, desde ya eso está totalmente prohibido", indicó.

"Será en horarios acordados con el municipio, el tiempo de entrenamiento no superaría la hora y será con grupos reducidos, más allá de que las dimensiones de la cancha son grandes, en el protocolo inicial esperamos que sean grupos muy reducidos", agregó.

Gimnasio "La Cámara de Gimnasios de San Francisco está trabajando en un protocolo que va a ser unificado para todos, después cada club o espacio lo debe adaptar a su infraestructura porque no todos tenemos las mismas máquinas y metros cuadrados para la actividad", comentó Piumatti. "Se está haciendo algo en conjunto, sin embargo es más o menos similar a otras actividades: con desinfección constante, ingreso y egreso controlado y grupos reducidos", señaló. "En principio ya sabemos que será por turnos, por ejemplo nosotros teníamos una modalidad de que podías venir cuando querías, pero ahora vamos a tener que manejarnos por cupos", sostuvo.

"Los profesores de educación física vivimos muy al dia, es una profesión castigada y desprestigiada. Necesitamos la reapertura de actividades sino nosotros no podemos hacer nada. Sin ingresos y los gastos los seguís teniendo", dijo Piumatti.

Predisposición de los socios y controles

Los protocolos, el cuidado y a la atención que deberán tener en las instituciones no servirá de nada si los socios no cooperan. "Va a ser fundamental que la gente tenga predisposición porque incluso para nosotros todo esto es nuevo, aunque los profesores de educación física vamos a tener una capacitación sobre estos temas", comentó Piumatti.

Un dato no menor son los controles de temperatura al llegar a la institución. En ese sentido el profe de Antártida se mostró preocupado. "El club no tiene la posibilidad de pagar a un persona que controle la temperatura, y menos en esta situación de que en dos meses no generaron un centavo y solo tuvieron gastos. Sería inviable y todos los clubes están en la misma situación", explicó.

Barbijos. No serán exigidos para la práctica deportiva, sí para el ingreso y egreso al club.

"Eso tendrá que venir sí o sí desde el municipio. Sería un beneficio no solo para controlar la temperatura y realizar tests, sino también para que los protocolos se respeten", sostuvo.

"Creo que en San Francisco se podría flexibilizar un poco más porque no estamos viviendo la situación de las grandes ciudades y estamos bastante alejados de esa situación. Como perspectiva me parece que podríamos a empezar a trabajar con los protocolos, aunque dependemos también de la solidaridad de la gente", concluyó.