“Sabíamos que podía ser esa persona”, dijo la hermana de Gallegos

Fernanda Gallegos, hermana de Leonardo, el DJ asesinado en abril de este año en Frontera, se enteró por los medios de la detención del presunto autor y se mostró emocionada al recibir la noticia, mientras esperaba la comunicación del fiscal Nicolás Stegmayer, quien tuvo a su cargo los operativos.

El detenido se trata de un joven de 19 años, apodado “Tatín”, que residía en una vivienda de calle Rioja al 2100, donde fue detenido gracias a la colaboración de la Policía de San Francisco y al Grupo Eter.

“Recién me entero de la noticia porque hace días que no abro Facebook ni miro noticias ni nada. Mi prima me dijo que mirara y me emocioné al ver que había un detenido”, fueron las primeras palabras que le dijo a El Periódico.

“Algo sabíamos que podía ser esa persona”, agregó en relación al detenido y pidió disculpas por no haber brindado mayor información a la prensa, ya que el fiscal del caso le pidió a los familiares precaución en sus declaraciones.

También comentó que no se enteraron de los procedimientos al lado de la casa de sus padres: "Como se sienten tantos ruidos acá al lado, no le prestamos atención", contó

Según la mujer, su primera reacción fue ponerse a llorar: “Ver la foto del detenido, el arma y todas esas cosas me hizo mucho mal”, sostuvo entre llantos.

La investigación contó con datos clave aportados por la División Investigaciones de la Departamental San Justo, que desembocaron en la posterior detención. En los operativos, que contaron con la autorización del juz de Control Adrián Balbo, intervinieron efectivos del Grupo ETER, de la División Canes y personal de PDI de Frontera.