Schiaretti defendió las restricciones en Córdoba: "Sin salud, no hay nada"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó hoy que "sin salud no hay nada" al referirse a la vuelta a la fase de la cuarentena estricta que dispuso el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la ciudad de Córdoba, luego de detectarse un brote de contagio de coronavirus con 35 infectados en el Mercado Norte y los contagios en el Hospital Italiano.

"La prioridad es la salud de los cordobeses. Sin salud no hay nada. Por eso debemos atender las recomiendaciones de los científicos y las decisiones que tome el COE. De nuestra parte, vamos a estar tomando medidas para que la crisis económica en Córdoba golpee lo menos posible", defendió el gobernador este martes.

El mandatario provincial sostuvo, al entregar kits de protección contra el Covid-19 a sectores vulnerables, que "acá se avanza de acuerdo a la velocidad con que avanza el virus". Además, el gobernador resaltó la importancia de los cuidados como la distancia social, lavarse las manos y el uso de barbijo, entre otras medidas preventivas.

"Siempre para nosotros la prioridad es la salud de los cordobeses, por eso tenemos que respetar lo que dicen los científicos", añadió.

Schiaretti reflexionó: "Hay que destacar que el virus no tiene un desarrollo homogéneo, lineal o igual en toda la provincia, hay localidades que no han tenidos casos y varias que hace tiempo no tienen casos nuevos".







Marcha atrás con la flexibilización en la ciudad de Córdoba

Respecto de las medidas adoptadas en las últimas horas, que derivaron en cierre de comercios y los paseos que habían sido habilitados una semana antes, Schiaretti argumentó: "Tiene toda la lógica del cuidado de nuestra gente".

"Esta medida es como mínimo incómoda para todos, pero es necesaria y así lo entendió el COE. Es un virus muy contagioso y peligroso, y dentro los peligros es que no nos damos cuenta por los casos asintomáticos, que andan dando vueltas y tal vez están contagiando más que aquel que tiene un síntoma", agregó.

En ese sentido, consideró "importante" que se puedan detectar los asintomáticos y apuntó que "por eso se ha suspendido la flexibilización de la cuarentena".

El gobernador expresó también que la provincia va a acompañar a los ciudadanos por el impacto económico de la pandemia y aclaró: "Vamos a estar tomando medidas para que la crisis económica que está acompañando a esta pandemia en Córdoba golpee lo menos posible".

Junto a Schiaretti, estuvieron en el acto que se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario la diputada nacional Alejandra Vigo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora.