Elkin fue procesado, pero sigue libre y con la posibilidad de trabajar

El traumatólogo Daniel Elkin fue procesado este martes por la Justicia Federal en un total de seis hechos relacionados a la presunta violación del artículo 205 del Código Penal, que reprime con prisión de seis meses a dos años a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para evitar la introducción y/o propagación de una epidemia”.

El médico había sido imputado como presunto autor de desobediencia a la autoridad y violación del decreto presidencial 297/20 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en un total de 16 hechos, aunque en el procesamiento fueron obviados diez de ellos.

“Procesar significa que se entiende provisoriamente un grado de probabilidad de que fue responsable de cometer seis hechos delictivos en función del artículo 205”, informó el juez federal Pablo Montesi a El Periódico. El magistrado añadió que el traumatólogo continuará en libertad ya que es una persona “sin antecedentes penales y tiene arraigo con la ciudad, familia y una profesión. Además, la primera vez que fue convocado por el tribunal se presentó y además se trata de un delito penal con escala baja”.

Al ser consultado Montesi sobre si esta situación no afecta a Elkin en su labor profesional, el juez indicó: “No está condenado. Puede ser absuelto por el tribunal en juicio, por ello no debería implicar problemas para él hasta que se resuelva su conducta en un tribunal de juicio”.

Ahora, la defensa de Elkin, a cargo del doctor Felipe Trucco, tiene unos días para apelar el procesamiento. De ser así, pasará la decisión a la Cámara Federal de Córdoba.

Montesi también aclaró que la defensa del ahora procesado solicitó que la causa en contra de su defendido continúe en el fuero federal y no en la justicia provincial, caso que también recayó en la fiscalía de Oscar Gieco. “Hemos dado trámite al pedido. Solicitamos al Juzgado de la provincia que informe oficialmente esa causa porque no tenemos constancia oficial de eso, solo de contenidos periodísticos. Cuando la tengamos resolveremos si es materia federal o provincial”.

El caso

El médico, que dio positivo semanas atrás por coronavirus pero ya recibió el alta microbiológica, prestó servicios en las localidades de Freyre, Morteros, Brinkmann y San Francisco, violando –según la investigación- la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Luego de conocerse el diagnóstico positivo de Elkin por coronavirus, se realizaron distintos testeos en las personas que estuvieron en contacto con el profesional y todos dieron negativos.

“La estoy pasando mal, los que me conocen saben cómo me preocupo por los pacientes, por brindarles el mejor tratamiento y que pongan en tela de juicio esto me parece un despropósito, porque yo también soy víctima, me enfermé”, le dijo a El Periódico Elkin días atrás.