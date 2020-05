Polémica por promoción de famosas a maquina cosmética: ¿otra estafa piramidal?

Otra vez es tendencia en Argentina las redes sociales el sistema de ventas de la marca Nu Skin, la empresa que en algún momento fue noticia por llevar a cabo un sistema piramidal donde cientos de personas se vieron perjudicadas, que tuvo amplia repercusión en la provincia de Mendoza. Sin embargo, la polémica ocurrió ahora porque Nuskin ofrece desde hace tiempo un nuevo sistema de negocio orientado al cuidado de la piel con máquinas y productos de muy alto costo, que advierten que se trata de un nuevo sistema piramidal del estilo de "Telares de la abundancia".



Según reseñó el diario mendocino Los Andes, todo comenzó cuando la modelo Cinthia Fernández denunció que fue víctima de un robo. Su vecina fue una de las protagonistas del escándalo cuando sustrajo de la casa de la modelo una caja con productos muy costosos. Al parecer, los objetos preciados eran los que les había enviado Nu Skin, entre ellos, una maquinita llamada LumiSpa, que la modelo se encarga de promocionar por su cuenta de Instagram.

Desde ese momento, el aparato comenzó a tener mayor presencia en las redes sociales a través de las principales influencer de nuestro país. Cada una desde su estilo y forma empezó a mostrarse utilizando los diferentes productos de esta marca y dando la opción de conseguirlas a través de diferentes perfiles de Instagram.

Entre las famosas que lo promocionaron también están Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Micaela Tinelli, Laurita Fernández, Zaira Nara, Yanina Latorre, Marcela Kloosterboer, Stephanie Demner, Sofía Zamolo, Nai Awada, Chechu Bonelli, Nicole Neumann, Silvina Luna, Sol Pérez y Silvina Escudero.

El negocio no parecía nada fuera de lo común, una influencer daba a conocer un producto y orientaba a sus seguidores a comprarlo. Sin embargo, Soy Dadatina, una de las cosmetólogas más conocidas en las redes sociales, alertó hace más de un mes sobre una estafa de tipo piramidal relacionado a estos productos.

LLEGO EL DIA, me invitaron a formar parte de la secta de influencers de NUSKIN. Asi que saben qué? SALE HILO. pic.twitter.com/Jnte0SbrdG — Dada (@dadatina) April 5, 2020

Cuando se ingresa a la página donde las influencer venden los productos se puede ver el nombre de la empresa en cuestión, Nu Skin. La misma Dadatina había advertido sobre esta compañía tiempo atrás, esta vez a través de su cuenta de Twitter.

"Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. Entonces: ¿cómo haces dinero? Reclutando más gente, y que ellxs recluten más, etc. Parecido al telar de la abundancia, ¿se acuerdan?", explicó.

"Han recibido demandas desde 1994 pero hay dos que me gustaría compartirles. Una donde los multaron por decir que sus productos tenían efectos que no eran reales y una reciente en China por 47 millones de USD, por mentir y engañar a la gente diciendo que no eran una estafa piramidal. También les dejo este video de John Oliver donde explica que el 93% de lxs distribuidores de Nusk1n no ganan revendiendo", planteó la cosmetóloga dejando varios informes al respecto.

También la economista Candelaria Botto, que realizó varias publicaciones sobre la estafa de los "Telares de la abundancia", se refirió a la venta con Nu Skin y la equiparó también con otras marcas.

¿Se acuerdan que el año pasado llegamos al acuerdo de que los telares son una estafa? Bueno, las empresas multinivel TAMBIÉN LO SON (NuSkin, Herbalife, etc), básicamente les metieron productos carísimos para maquillar la entrada de guita. Misma mierda pero empaquetada. — La Candelaria 💚🔶 (@CandelariaBotto) May 19, 2020

Varias usuarias en Twitter cuestionaron fuertemente a famosas argentinas que promocionan estos productos.

Y sí, era una estafa nomás. El telar de la abundancia disfrazado con una maquinita para la piel.

Estoy expectante a que se difunda y salgan a hablar las influencers. Asumo que se van a hacer cargo y no la van a difundir más (?) Nocieeeeeerto? #Nuskin pic.twitter.com/mxXBtjIM8T — Mila como milanesa (@MiliAudine) May 19, 2020



Otra estafa

En el año 2015, salió a luz una estafa de esta misma empresa en Mendoza. En aquella oportunidad se trataba de una serie de cremas orientadas al cuidado de la piel pero con un costo altísimo que la única forma de adquirirlas era entrando al negocio como vendedora y así poder adquirir los productos con las comisiones ganadas. Luego de esta denuncia, la empresa se retiró de esa provincia. Pero no por mucho tiempo.

Hoy se pueden ver varios perfiles de Instagram que ofrecen la LumiSpa – que por cierto no es nada económica ya que cuesta alrededor de $20000- y se pueden adquirir en diferentes sitios webs. Lo llamativo de esto es que, una vez que se establece el contacto con algún proveedor, automáticamente ofrecen la oportunidad de ser vendedora del producto. Es decir, que si uno está interesado en la LumiSpa pero no la puede pagar, existe la opción de ser vendedora y seguramente a través de comisión o algún trato específico se podrá adquirirla.

Otros usuarios, además, advierten que son las mismas máquinas que se consiguen a muy bajo costo en China y otros países.

La famosa maquinita Nuskin la venden en AliExpress por 1600pe. Pero las influencers y famosas te la venden a 20 lucas o más bajo la marca LumiSpa/Nuskin. No sólo te roban con el valor sino que te meten en una estafa piramidal. Divino todo. pic.twitter.com/zC9B87X10q — Sofía (@sofiaentuits) May 19, 2020

Otras se negaron

Sin embargo, también hubo famosas como la China Suarez y Jimena Barón que plantearon su postura “anti maquinita”. En un reciente posteo de Twitter, la modelo compartió que no quería vender ninguna “maquinita” para la cara. Por otra parte, J-mena también dijo que estaba en contra de estos productos y recomendó a sus seguidoras que para tener una buena piel solo hay que hidratarse, comer saludable, hacer ejercicio y los cambios serán vistos.

NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020

Tal vez el contexto de no poder salir por la pandemia por el coronavirus fue ideal para que Nuskin comenzara a vender nuevamente sus productos y que así cientos de mujeres tengan su propio spa en casa. Lo cierto es que varias influencer argentinas recomiendan estos costosos productos pero advierten sobre una posible estafa y formarían parte de un nuevo negocio piramidal.

¿Cómo funciona una estafa piramidal?

Se conoce como "estafa piramidal" a un modelo de negocios que se basa en que los participantes sumen a más clientes para que se sumen al sistema y generen beneficios para los originales.

Para ganar dinero no alcanza con vender productos, sino que también se debe conseguir a otras personas para que se sumen a la empresa. Estos nuevos participantes solo ganan dinero si consiguen a otros seis nuevos trabajadores, y así continuamente.

Este tipo de modelo de negocios es considerado una estafa porque es matemáticamente imposible que todo el mundo pueda ganar dinero: si cada uno debe conseguir a, por ejemplo, seis personas para ver algún tipo de ganancia, llega un punto en el cual la cantidad de gente necesaria para que todos ganen dinero supera a la población mundial.

Es por eso que la mayoría de las personas que ingresan a estos sistemas termina perdiendo dinero: les hacen pagar una cifra a modo de "inversión", que nunca recuperan al no poder hacer ingresar a más gente.

Este sistema es considerado ilegal en muchos países, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Para ahorrarle a @dadatina el tener que volver a explicarlo, voy a desarrollar acá por qué de repente todas las influencers quieren “comapartirte” los secretos e usan para su piel usando máquinas carísimas porque -SPOILER- yo estuve del lado de adentro. Arranco hilo: — Fleur Calvi💚🧡 (@fleurcalvi) April 11, 2020

Con información de Los Andes.