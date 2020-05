Sadaic busca cobrar un impuesto a los recitales por streaming y hay polémica

Con el paso de los días y las dificultades económicas que genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus​, que ya lleva 60 días en la Argentina, muchos artistas encontraron en la web la posibilidad de generar algunos recursos que les permitan subsistir. Uno de los casos más emblemáticos es el de los músicos, que desde que comenzó la cuarentena recurrieron al streaming para las transmisiones de recitales e, incluso, festivales.

Sin embargo, en las últimas horas, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) anunció que cobrará un impuesto por derechos de propiedad intelectual de esas transmisiones, e inmediatamente se generó una fuerte polémica.

La cuota será de un 12% de los ingresos totales a los shows para los que se cobren entradas, en tanto que la entidad advirtió que "se reserva el derecho" de aplicar esa tarifa en caso de que se trate de una transmisión gratuita, para lo cual realizará un cálculo de acuerdo a los ingresos en espectáculos de ese tipo.

Según anunció Sadaic en su página web, al 12% se le agregará una suma fija de 250 mil pesos en casos de que se trate de un recital o festival en el que haya involucrada una marca o una institución. Y ese monto extra se elevará a $ 400 mil en caso de que la transmisión se realice en simultáneo con otro medio de comunicación, como la televisión o la radio.

La decisión de Sadaic generó polémica en el mundo de la música. Ana Poluyan, manager de Los Pericos y vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (Acmma), señaló que "inmediatamente me puse en contacto con las autoridades de Sadaic para poder debatir el tema. Necesitamos primero ser cautelosos y entender las implicancias del comunicado, y después vamos a dar una declaración unificada. Decir algo anticipadamente sería ridículo".

La cúpula del organismo de managers asistirá a la asamblea anual de Sadaic,el próximo martes, para discutir distintos tópicos, entre ellos el alcance del arancel, como también la solicitud por parte de los productores de un protocolo comercial y logístico que permita la reapertura de estudios de grabación.

Por su parte, Mariano Fernández Bussy, de Me Darás Mil Hijos, afirmó: "Se ve que les sigue siendo mucho más cómodo sacarnos guita a nosotros aunque sean migas y robarnos la billetera cuando estamos en el piso que ir a sentarse a hablar con Spotify y sus secuaces para pelear por ese 0,000 algo que pagan por reproducción. Creo que nos tenemos que negar a que toquen un centavo antes de que haya una legislación seria sobre lo digital".

En tanto, el músico, compositor y director de orquestas Nicolás Sorin tuiteó: "Impresentables como siempre Sadaic". Valentino, guitarrista de jazz, afirmó: "Qué pasó Sadaic?... No creo que yo pueda ganar mucho dinero por streaming... De hecho no estoy ganando un peso". Mientras, el rockero Machy Raúl Lococo consideró que las autoridades de Sadaic "son como la banca, siempre ganan ellos, porque yo pasé 30 o 40 planillas correctamente el año 2019 en bares que pagan y festivales oficiales y no cobré un mango".

Fuente: Clarín / Télam