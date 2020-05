Con medidas estrictas de higiene, Italia abre hoy bares y negocios tras más de dos meses

Tras más de dos meses de cierre por la cuarentena iniciada el 10 de marzo, bares, restaurantes y negocios minoristas de casi toda Italia reabren hoy sus puertas en medio de estrictas medidas de seguridad e higiene que marcarán la denominada "fase de convivencia" con el coronavirus los próximos meses.

En la capital Roma, cerca del 70% de los negocios ya abrió hoy sus puertas, según la estimación de la federación del sector, Confcommercio, que agrega que unos 83.000 comerciantes aún no pudieron adecuarse a las normas de seguridad decretadas por el gobierno del premier Giuseppe Conte.

El restaurante Dino y Tony, en la avenida Leone IV a metros del Vaticano, es uno de los que pudo desplegar las mesas en la vereda con las nuevas normas, como una distancia de un metro entre cada persona y el uso de barbijo para el personal de sala.

A pocos metros, el restaurante Porto también abrió sus puertas este lunes, aunque, obligado por las nuevas disposiciones, dejó de ofrecer su servicio de buffet y cambió a un menú a la carta en la mitad de las mesas que pudo poner sobre la vereda para cumplir las nuevas distancias.

Con menos optimismo se concentraron hoy en la céntrica Via della Conciliazione los miembros de la Asociación de Comerciantes San Pedro, que reúne a los propietarios de bares y locales turísticos de la peatonal Borgo Pio, a metros del Vaticano.

"Lamentablemente no tenemos posibilidad de seguir adelante. Hasta que no vuelva el turismo todas las actividades del barrio estarán sufriendo", planteó a Télam Valentina Troiani, de una familia que maneja dos restaurantes de la zona, mientras muestra uno de los afiches que ilustran varias de las persianas cerradas a metros del Vaticano: "No podemos abrir por la falta de turismo hasta la Pascua de 2021".

Además de negocios minoristas, bares, restaurantes y peluquerías, otros rubros como centros de masajes y casas de tatuajes también abrieron hoy sus puertas.

Uno de los locales que volvió a funcionar es Swan Song Tattoo, cerca del barrio de Trastevere, donde las medidas para tatuadores y clientes inlcuyen no solo el uso de barbijos y guantes, sino también bolsas especiales para cubrir el calzado, considerando la higiene extra que deben tener para la profesión, según explican a Télam.

En una Roma sin turistas de otras regiones o países hasta por lo menos el 3 de junio, la falta de visitantes extranjeros se ve también en la lujosa Via Condotti, sede de las tiendas de lujo que desembocan en las escalinatas de la Plaza España.

Allí, con las persianas altas, algunas vidrieras dedicaron mensajes de bienvenida a los clientes que en las primeras horas del inicio de las nuevas medidas se acercaron a comprar.

Aunque también en la zona más concurrida de la "ciudad eterna" esperan el regreso del turismo masivo para poder compensar los más de dos meses de entrada cero y poder hacer frente a alquileres de 6.000 euros el metro cuadrado sobe Via del Corso y 11.500 en los locales de Via Condotti.

Con más del 60% de los positivos actuales concentrado en apenas tres regiones del país, Lombardia, Piamonte y Emilia-Romaña, la apertura homogénea en todo el territorio irá controlada semana a semana por el gobierno.

"Cada región podrá dar marcha atrás con las medidas de reapertura, pero si no actúan también el gobierno podrá avanzar sobre los negocios locales si aumentan los contagios en una zona determinada", advirtió el ministro de Asuntos Regionales Francesco Boccia en declaraciones al diario Corriere.

Por el momento, son 17 las regiones que empezaron hoy la reapertura plena, mientras que Piamonte esperará al 23 y la sureña Campaña hasta este jueves, en un marco en el que 31.763 personas murieron en Italia por el coronavirus desde iniciada la pandemia.

Según las medidas de Conte, el próximo 3 de junio quedarán permitidos los desplazamientos dentro de Italia y la llegada, sin cuarentena, de turistas desde la Unión Europea, mientras que el 15 del mes próximo se habilitará la reapertura de cines y teatros.

