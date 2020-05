Promo 2020: el viaje de diciembre, por ahora no está en riesgo

El entusiasmo generado en la “Promo 2020” con el inicio del último año escolar para ellos se esfumó en apenas unos días. Tanto para los alumnos de sexto grado como de sexto año se empezaba a cerrar una etapa de la vida memorable. Pero, la pandemia del coronavirus los puso pausa.

¿Qué será del viaje de egresados? ¿Qué será de la recepción? ¿La Estudiantina? Por el momento hay interrogantes.

Cristian Levrino, de la empresa Setil Viajes y Turismo, aseguró que los viajes que podrían correr el riesgo de ser postergados son los pautados para los meses de junio, julio y agosto, pero no los de diciembre.

El operador de viajes indicó que vienen siendo constantes las reuniones entre los representantes de las empresas de turismo estudiantil de Córdoba y del resto del país junto a asociaciones que las representan y que hablan directamente con Nación.

“Se habla de un turismo estudiantil seguro, es decir que vamos a hacer todas nuestras salidas en San Francisco y provincia de Córdoba para los meses de noviembre y diciembre. Todo sigue para nosotros un ritmo normal, no hay hoy nada que temer, los viajes se van a realizar”, dijo.

No obstante, aclaró que en caso de postergaciones será reprogramada la fecha hasta poder hacerse.



Bariloche en diciembre: por el momento sigue normal.

“El gran problema del turismo estudiantil se presenta hoy para aquellas empresas de viajes que van a Bariloche en junio, julio y agosto, que no es nuestro caso, porque todos los chicos de San Francisco del primario tendrían su viaje de egresados en noviembre y diciembre, y todos los del secundario en la segunda quincena de diciembre. Para nosotros todo marcha sobre ruedas y transmitimos confianza”.

Los chicos del primario, en la misma

Los viajes de egresados para los chicos de sexto grado también siguen en pie, según confirmaron algunos padres. Carolina Gatti, mamá de una alumna que asiste a la escuela Villafañe y que viajará a Carlos Paz, contó a El Periódico que la fecha todavía no está definida, aunque desde la empresa contratada les aseguran que habrá viaje.

“Obviamente se va a realizar el viaje siempre y cuando ellos puedan garantizar las condiciones de salud tanto para los chicos como para el personal que viaja. Por el momento se sostiene que sí. Más adelante, y de acuerdo a cómo avance esto, supongo que nos irán actualizando la información”.

Elizabeth Paire, mamá de un niño que asiste a la escuela Fava de Esteban, explicó que el curso de su hijo tiene el viaje programado para octubre: “Hasta el momento no se habló si se mantiene esa fecha o se posterga para más adelante. La empresa no informó ningún posible cambio hasta hoy”, manifestó.

Esperanzas en la frustración

La fiesta, el viaje, la “Estudiantina”, entre otras cosas, son los momentos esperados en la última etapa escolar. Pero, salvo el viaje que es lo último, lo demás se encuentra en un clima de incertidumbre.

Marisol Gallegos integra la comisión de padres de chicos de sexto año de Economía y Sociales del Colegio Superior San Martín, mantiene la esperanza de que haya fiesta: “La recepción del San Martín es la primera, el 14 de noviembre en Bomberos. Eso está contratado y abonado. También se alcanzó a pagar decoración, fotografía y video. Ahora, no se abonó más nada pero creemos que la fiesta se va a realizar, a lo mejor no como uno pensaba”.

El caso de Vanina Cagnola y los demás integrantes de la comisión de padres del IPEM Nº 145 “Francisco Ravetti” es similar. “Nosotros arrancamos más o menos en abril del año pasado a contratar servicios y a pagarlos. Armamos una chequera con cuotas de 500 pesos desde mayo del año pasado y terminamos en marzo de este año. Y ahora teníamos que largar la segunda pero con todo esto no se pudo hacer y no pudimos reunirnos más”, explicó la mujer.

Cagnola agregó que fueron preguntando para ver que quería hacer el resto de los padres: “Hay algunas mamás que prefieren seguir pagando para que no se les junte todo a fin de año, y hay otras que no están de acuerdo. Nosotros decidimos hacer la chequera igual, que se siga pagando, y después se verá, pero todavía no sabemos nada. La fecha para la fiesta la teníamos para el 7 de diciembre. La decisión de hacer la recepción, está. Nosotros tenemos el beneficio que tenemos el salón a nuestra disposición, no es como otros colegios que tienen que alquilar y dependen de la fecha”.

Qué dicen los chicos

Un grupo de chicos de sexto año se refirió a cómo viven este año tan particular. “Este es el año con más festividades, donde más intenso se vive todo, donde más emociones y celebraciones tenemos. Es algo que nosotros el año pasado como pre promo esperábamos vivir con mucha alegría”, se sinceró Martina Carignano, estudiante del Instituto San Francisco de Asís.

“Empezamos el año con muchas expectativas, eso es lo que se hace en sexto año, se disfruta, se está con los amigos, se aprende mucho porque el año que viene tenemos muchas decisiones que tomar porque empiezan etapas nuevas como trabajo o seguir estudiando. Todos esperamos poder vivir de alguna manera algunos eventos, algunas cosas, tratando de estar lo más unidos posible para que esto sea transitable”, agregó.

Máximo Bonino, estudiante de FASTA Inmaculada Concepción, contó que pensaban que la cuarentena iba a ser los quince días anunciados inicialmente, algo que no ocurrió: “Al principio eran 15 días y dijimos que bueno, iba pasar, no le dimos importancia. Ahora van casi dos meses que estamos en casa sin poder disfrutar de nuestro último año de la promo con nuestros compañeros. Podemos llegar a pensar en la ‘fiesta de las promos’, en nuestra recepción, en el viaje a Bariloche o a otro lado. Sobre la Estudiantina no hablamos mucho, pero pensamos que si se puede llegar a hacer sería lo mejor ya que es nuestra última Estudiantina y nos gustaría poder festejar el Día del Estudiante”.

Gastón Izquierdo, alumno del IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos”, habló en la misma sintonía que los demás: “Apenas arrancamos con la secundaria ya queríamos llegar al último año para hacernos la campera, la remera, hacer el viaje los que tenemos la posibilidad, disfrutar las ‘fiestas de las promos’. La verdad que esto nos afectó a todos, ya que no podemos disfrutar de esas fiestas todos juntos. Para algunos de nosotros se nos puede volver algo frustrante o feo y habrá que pensar nuevas formas de festejar si es posible”, cerró.