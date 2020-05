"El tenis me ayudaba a sacar ese volcán que tenía adentro", confesó Sabatini

Gabriela Sabatini, la figura más importante en la historia del tenis femenino en la Argentina, confesó hoy en su cumpleaños número 50 que su personalidad introvertida mutaba cuando entraba a la cancha, al punto que se transformaba y sacaba a relucir "el volcán que llevaba adentro".

"Era una persona muy introvertida, me costaba mucho hablar, por eso creo que el tenis me ayudó en varios sentidos, en mi carácter y personalidad, me ayudaba un poco a sacar ese volcán que tenía adentro", recordó Sabatini, en una entrevista que concedió desde Miami a la señal de cable ESPN.

Sabatini, nacida en Capital Federal el 16 de mayo de 1970, protagonizó una carrera brillante en la que se ubicó tercera en el ranking mundial de la WTA, con 27 títulos conquistados, el más importante el US Open de 1990 tras vencer en la final a la alemana Steffi Graf.

La ex tenista está varada en Miami, donde la sorprendió la cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo a gran parte del planeta.

"Soy consciente de haber participado de una época de oro en el tenis femenino, siempre digo que tuve la suerte de coincidir con grandes jugadoras y fue un privilegio haberlas enfrentado", recordó Sabatini, en alusión a sus duelos con Graf, con la serbia Mónica Seles, la checa Martina Navratilova y la estadounidense Chris Evert.

"Contra esas jugadoras, especialmente con Graf, siempre sentía que sacaba lo mejor de mí. Steffi no te regalaba nada, cada punto era intenso, creo que eso encendía algo adentro mío", repasó Gabriela, quien enfrentó a la alemana en 40 ocasiones, de las cuales perdió 29 y ganó 11, siendo la tenista que más veces la superó en el circuito.

Sabatini se dio el gusto de medirse con dos leyendas del tenis femenino, las ex número uno Navratilova y Evert, ganadoras de 18 títulos de Grand Slam cada una.

Con Evert perdió su primera final del circuito cuando apenas tenía 14 años y la estadounidense 30, en Hilton Head 1985, mientras que a Navratilova le tocó retirarla del tenis en 1994.







"Recuerdo que había anunciado que se retiraba en el Masters de 1994 y me avisaron que me tocaba en primera ronda. Me generó generó una mezcla de sensaciones, porque no quería ser yo quién la retire pero por otro lado era un lindo partido para jugar porque se trataba del último suyo, lo recuerdo con mucho cariño y emoción", expresó "Gaby", quien le ganó por 6-4 y 6-2 y se encaminó hacia el título.

Sabatini conquistó dos veces el Masters, ambas en Nueva York, en 1988 y 1994, pero sin dudas el título que más festejó fue el US Open de 1990.

"Desde el primer día en Nueva York me acostaba con un pensamiento, me veía levantando la copa. Nunca me había pasado. No sabía qué significaba eso, pero cada día tenía esa sensación, hasta que después se convirtió en realidad. Una se prepara toda la vida para ganar un Grand Slam, pero es algo que no se puede describir", reconoció Sabatini.

La ex tenista reveló también que su triunfo más reconocido fue el del Grand Slam estadounidense ante Graf, aunque hubo otras dos veces que sintió que jugó en un nivel superior, en los abiertos de Roma de 1991 y 1992, cuando venció a Seles.

"Me sentía con una confianza total, que podía hacer cualquier cosa en la cancha y la pelota entraba", concluyó Sabatini, quien se retiró del tenis muy joven, cuando apena tenía 26 años.