La Cuadra: la mejor pizza italiana y a la leña

Un fin de semana sin pizza, no es fin de semana. Por eso, te recomendamos una opción que no falla. Además, te mostramos cómo se elabora.

Que la pandemia no te impida alegrar el paladar. En tiempos donde no podemos salir de casa a comer algo y disfrutar de una noche sábado alejándonos de la rutina, el delivery es una gran opción. Y la pizza, claro que también. Pero no cualquiera.

En San Francisco existe La Cuadra, un lugar donde las pizzas se cocinan en un horno de leña, respetando la tradición italiana.

Donde hoy se amasa, previamente existió una panadería a leña, sitio que fue adaptado para convertirse en un salón gastronómico.

Según los cocineros, la leña le brinda un sabor especial a cada variedad de pizzas. Además, la cocción es muy rápida.

Entre las 20 variedades a disposición se destacan los clásicos como muzzarella, especial con jamón y morrón, palmito, ananá, roquefort, rúcula y fugazzetta.

También la carta cuenta con fainá, empanadas y pizza lomo.

Contacto

Aristóbulo del Valle 49

WhatsApp: 3564206423

Facebook: la cuadra pizzería

Instagram: @lacuadrapizzeriabar