Opinan los vecinos: ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se termine la cuarentena?

Reunirse con la familia, amigos y salir a correr, son algunos de los deseos. De a poco vamos camino a una normalidad diferente a la que estábamos acostumbrados, pero no hay que relajarse.

Pese al temor en esta semana al detectarse un tercer caso importado de Covid-19, que generó revuelo y hasta cierto pánico en la comunidad, muchos sanfrancisqueños ya piensan a futuro. En esta nueva fase de cuarentena obligatoria de "reapertura progresiva de actividades", varios vislumbran un retorno a cierta normalidad. Aunque es claro que los efectos del coronavirus calarán hondo en diversos aspectos de nuestra cotidianeidad.

El Periódico salió a la calle a consultar a los vecinos sobre qué es lo primero que harán cuando termine la cuarentena, cómo los afectó el aislamiento obligatorio y qué aspecto positivo les deja esta situación histórica que atraviesa a la humanidad.

Si en algo coincidieron los entrevistados fue que el aislamiento preventivo, social y obligatorio los ayudó, en cierta medida, “a bajar un cambio” y a valorar las pequeñas cosas del día a día.



Hugo quiere volver a correr, tal como acostumbraba hacerlo.

Hugo (36) es empleado de una ferretería, por lo cual la cuarentena no afectó en gran medida su trabajo, pero sí lo privó de uno de sus hobbies, salir a correr. Y eso será de las primeras cosas que hará cuando haya mayores libertades: “Me voy a ir hasta Plaza San Francisco, tengo que bajar la panza de todo lo que comí en la cuarenta”, dice entre risas. También tiene previsto llevar nuevamente a sus hijos a las plazas de la ciudad.

Asimismo, confió que la cuarentena le permitió “desacelerar” la rutina diaria y disfrutar las pequeñas cosas con sus hijos.

Disfrutar un baile y de la música

Ramón (68) primero se tomó un tiempo para destacar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional: “La acción del Presidente fue excelente, pero acá nos tenemos que unir todos los argentinos, dejar de lado las diferencias para derrotar al gran enemigo. Jamás en mi vida vi una cosa como esta”, aclara.



Ramón quiere volver a la normalidad para estar más con sus nietos y salir a bailar.

“Quiero volver a poder abrazar y darles besos a mis nietos, hijos y amigos. Pero también quiero salir a bailar, disfrutar de un espectáculo, un buen show”, cuenta con una sonrisa notoria debajo de su barbijo.

Luego cruzamos a Pablo, un joven de 25 años que no ve la hora de reunirse con sus amigos para tocar hard rock con su banda llamada Dallas. “No nos podemos juntar a ensayar ni a tocar, entonces lo primero que vamos a hacer cuando se levante todo va a ser eso. Por ahí cuando lo hacíamos todos los días no se apreciaba, pero cuando no lo hacés por cierto tiempo tenés unas ganas impresionantes de tocar y compartir esos momentos”, admite.



Pablo extraña rockear con su banda.

En ese orden manifiesta: “Creo que esto que nos toca vivir deja cosas positivas, por ahí pequeñas que uno las pasaba por alto. Antes era hacer todo a las corridas, con el laburo, la rutina, y por ahí encontrarte pasando más tiempo en familia son cosas que están buenas”.

Lo bueno y lo malo de la virtualidad

Por el aislamiento obligatorio la mayoría nos vimos obligados a depender de la tecnología, ya sea para trabajar como para interactuar con amigos y familiares. Para unos resultó una experiencia enriquecedora, para otros no tanto.

Laura (41) es docente y admite que las jornadas virtuales de clases terminaron siendo estresantes. “Si bien hoy la tecnología es la fuente de trabajo también nos termina saturando. Cuando finaliza mi horario laboral apago el celular hasta el otro día”, asegura.

De igual modo, la docente admite que extraña estar en la escuela junto a sus alumnos. “Una quisiera volver a las clases para acompañar a mis niños de primer grado que fueron los que más sufrieron esta cuarentena”, explica.



Emiliano destacó el rol educativo de UTN en la pandemia.

Emiliano (25), estudiante de UTN, destaca la rápida adaptación que tuvo la institución educativa ante la situación para no interrumpir la continuidad del ciclo lectivo. “Creo que se tomaron buenas medidas y rápidas, y eso hace que no perdamos materias en el año”, justifica.

Reencuentros

Carina (42) camina por el centro junto a su hija en el primer día de apertura de los comercios, se la nota contenta y explica que con la cuarentena se perdió algo de la libertad de moverse de un lado para el otro aunque respeta el aislamiento. Por ello, cuando se levante la cuarentena espera poder reunirse con familiares y amigas.



Marina quiere reencontrarse con su familia.

Algo similar le ocurre a Marina (73), que pretende reencontrarme con su hermana que vive en Carlos Paz y con un montón de familiares que tiene en la localidad de El Tío y en Córdoba también.