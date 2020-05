No desesperar ante nuevos casos, el mensaje desde el Hospital Iturraspe

Tras casi 40 días sin reportar casos positivos, esta semana se quebró la buena racha. Sin embargo, el director del nosocomio público ya había advertido semanas atrás que era algo que iba a suceder y pidió a la comunidad que no se alarme ante nuevos positivos.

“Vamos a empezar a tener casos en algún momento. Es una enfermedad muy contagiosa. Al permitir la circulación entre zonas, a pesar de que tengan ciertas restricciones, eso va a hacer que algún paciente que puede ser asintomático ingrese a una zona sin casos. Sería lo normal y es la forma de transmisión”, había advertido el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, antes de que esta semana se quebrara la racha de casi 40 días sin reportar casos positivos de coronavirus.

Si bien en este tercer caso en la ciudad se trató de una persona que había regresado de Italia recientemente (con diagnóstico negativo al ingresar y que semanas después dio positivo), Vicente alertó de que a medida que avancen las flexibilizaciones lo esperable es que haya un aumento de casos solo por la circulación de personas de distintas zonas de la provincia, pero que eso no debe alarmar a la población. “No va a haber que asustarse por eso, las flexibilizaciones no se van a perder a menos de que haya un brote o cantidad de casos importante, pero no por unos casos aislados. Eso es lo que se está consensuando. Incluso en la ciudad de Córdoba y Buenos Aires, a pesar de tener un mayor número de casos positivos, las medidas de flexibilización avanzan, obviamente con muchos cuidados”, fundamentó.

El director del nosocomio público, también titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) regional, resaltó que aunque haya nuevos positivos la cuarentena no habrá sido en vano, ya que consideró que las medidas que se tomaron dieron muy buenos resultados en la concientización de la gente y permitió una mayor preparación del sistema de salud para hacer frente a una eventual alta cantidad de contagios.

Finalmente, el director del Hospital reiteró que habrá que aprender a convivir con el virus y que no se podrá vivir en cuarentena eterna. “Vemos con buenos ojos que se vaya flexibilizando esta cuarentena, que va de la mano de la duración de este proceso. Esta es una enfermedad que llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con esta pandemia”, explicó.