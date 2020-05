Brasil registró 824 muertes este viernes por coronavirus y renunció el ministro de Salud

Brasil registró el viernes 824 nuevos muertos por coronavirus, con lo que el total de víctimas fatales ascendió a 14.817 personas, mientras que la cifra de contagios totales llegó a 218.223 casos confirmados en todo el país, según los fatos que divulgó el Ministerio de Salud.

Las cifras confirman que el país latinoaméricano podría estar llegando al pico de la curva de casos, en momentos en que vive una verdadera tormenta política tras la renuncia del segundo ministro de Salud en pocos meses, por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro vinculadas al manejo de la pandemia.

Según el balance del ministerio del viernes, se reportaron 15,305 casos nuevos en las últimas 24 horas, el tercer registro seguido en la semana. En cuanto al número de casos, el crecimiento fue del 7,4%. En relación con el aumento en el número de muertes, el crecimiento fue del 5,8%.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 15/05

▶️218.223 casos confirmados

▶️118.436 em acompanhamento

▶️84.970 recuperados

▶️14.817 óbitos

▶️2.300 óbitos em investigação

Saiba mais https://t.co/fIH1TRftNx#COVID19 pic.twitter.com/Q1RoA1ODrr — Ministério da Saúde (@minsaude) May 15, 2020

Renunció el ministro

El ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, renunció hoy luego de haber estado 28 días en el cargo, en medio de la presiones del presidente Jair Bolsonaro para que habilite la prescripción del remedio cloroquina, indicado para lupus y malaria, a los enfermos del nuevo coronavirus.

Enlodado en una sucesión de crisis, el presidente Bolsonaro, a los 500 días de gobierno, sufrió un hecho inédito en la panemia a nivel global, debido a que Brasil fue el único país del mundo en el cual, ante el colapso del sistema sanitario, perdió dos ministros de Salud que no se rindieron a soluciones por fuera de las recomendaciones científicas.

El presidente definía este viernes al sucesor, que puede ser el flamente viceministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, un hombre ajeno al sector pero especializado en compras gubernamentales, con experiencia en el comando de la Operación Acogida en la frontera con Venezuela en 2018, en el estado de Roraima.

Teich había reemplazado el 17 de abril al expulsado Luiz Henrique Mandetta, quien se había negado a aceptar la política del fin del distanciamiento social propuesta por el ultraderechista presidente de Brasil.

El ahora ex ministro, un empresario del área de salud y oncólogo, no explicó el motivo de su salida en conferencia de prensa: "No acepté la invitación para asumir por asumir un cargo. Acepté porque podía ayudar al país y a las personas", dijo.