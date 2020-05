En detalle: cómo es el protocolo para los lavaderos en San Francisco

Este miércoles, la Municipalidad de San Francisco dio a conocer el protocolo bajo el cual podrán trabajar los lavaderos.

De acuerdo al texto, la atención al público se realizará de lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13 exclusivamente con sistema de turnos, debiendo emitirse la constancia que garantice la libre circulación, la que podrá ser enviada al solicitante vía correo electrónico del solicitante, WhatsApp o cualquier otro medio, para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

Se deberá trabajar con capacidad reducida de empleados sin acumular vehículos. Además, se deberá maximizar la higiene del lugar, desinfectando las instalaciones y equipos de trabajo diariamente, siendo recomendable la desinfección del lugar, con soluciones sanitizantes cada dos horas.

Se deberá capacitar al personal afectado al servicio a los fines de instruirlo sobre las consignas preventivas a tener en cuenta sobre los siguientes temas:

- Mantener el distanciamiento de 1,5 metros como mínimo entre persona y persona.

- No compartir vasos, botellas, mates y demás utensilios.

- Mantener las uñas cortas y limpias.

- Toser y estornudar en el pliegue del codo.

- Evitar tocarse la nariz, boca y ojos.

Se deberá controlar la temperatura corporal de los trabajadores antes de comenzar la jornada laboral. Si presentaren fiebre o algún síntoma de la enfermedad, se deberá solicitar asistencia médica en forma inmediata, dando aviso a las autoridades sanitarias pertinentes.

Al ingresar a su lugar de trabajo, los empleados deberán desinfectarse las manos con alcohol en gel o solución sanitizante.

Se deberá poner a disposición de los trabajadores y de los clientes, en lugar visible, alcohol en gel o soluciones a base de alcohol, para su uso obligatorio.

Recepción y entrega de vehículos: se realizarán en la entrada del lavadero, no pudiendo ingresar el cliente al lugar. No se recibirá ni se entregará el vehículo a aquellas personas que no porten debidamente tapabocas (barbijo y/o mascarilla y/o tapaboca y/o protector facial y/o similares, pantalla facial).

Al ingresar el vehículo, se deberá desinfectar con una solución a base de cloro, manijas externas, volante, palanca de cambios, posavasos, manijas internas, botones y perillas de los levantavidrios, radio, sistema de refrigeración, pantalla multimedia, freno de mano, cinturón de seguridad, entre otros objetos de mayor contacto corporal.

Al realizar el lavado, los trabajadores deberán utilizar además del barbijo y/o mascarilla y/o tapaboca y/o protector facial y/o similares; pantalla facial, botas y guantes higienizados, debiendo ser desinfectados o descartados luego de su uso para garantizar la higieneantes, durante y después de la tarea realizada.

Se deberá priorizar el cobro electrónico a los fines de no manipular billetes.