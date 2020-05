El protocolo que presentarán los clubes para el regreso del deporte: turnos individuales, recreativos y con elementos propios

Ítems Dentro de las solicitudes que realizó la Provincia, Bonino señaló que se pone énfasis en el transporte de los socios hasta el espacio deportivo. "En nuestro caso el ciclista llega pedaleando, el que corre en moto tiene su vehículo para llevar la moto y el del polígono se mueve en su auto particular. El problema siempre es que no se junte mucha gente en el transporte público y en estos casos la gente no lo utiliza", explicó. "Los ingresos deben ser sin amontonamiento de gente. Es decir, entrada y salida fluida. Además, no habrá vestuario, en nuestro caso no los necesitamos porque la gente llega cambiada de su casa", comentó. "Tampoco se van a poder utilizar elementos que no sean propios. No se pueden alquilar bicicletas, palos de golf o las raquetas de tenis", puntualizó.