¿Qué actividades se reanudan y cuáles siguen esperando en San Francisco?

El intendente anunció esta mañana la flexibilización de nuevas actividades y repasó las que se negocian con el COE para que vuelvan a trabajar. Otras, aún, no tiene fecha de inicio de actividad.

Punto por punto las actividades, sus horarios y lo que espera

Rubros considerados esenciales (supermercados, verdulerías, almacenes, alimentos, kioscos, corralones de materiales, etc). Son aquellos que ya funcionaban. Lunes a sábados de 7 a 18.

Rubros no esenciales (aquellos que estaban cerrados desde el comienzo de la cuarentena y que solo podían vender con entrega en puerta desde la semana pasada). Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13.

Agencias de quiniela. Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13.

Peluquerías. Se habilitarán a partir del martes 12 de mayo, con sistema de turnos. Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13.

Lavaderos de autos. Se habilitarán a partir del martes 12 de mayo. Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13.

Gastronomía. Los negocios de comida pueden entregar una hora más, de 19 a 23 horas, a domicilio. El sistema para llevar (llamado “take away”) debe regirse en el horario dispuesto, hasta las 18. No pueden abrirse al público.

Construcción. La cantidad máxima de personal por obra no debe ser mayor a 5 personas. En caso de requerirse, por una actividad o etapa constructiva específica, un mayor número de trabajadores, se deberá tramitar con carácter previo ante la oficina de Obras Privadas del municipio, la autorización correspondiente. El horario permitido para realizar las actividades es de 8 a 14, de lunes a viernes.

Profesiones liberales. Ya fueron habilitadas.

Actividades recreativas y salidas. No está habilitado según indicó el intendente García Aresca.

Personal doméstico. Pueden trabajar los que realizan tareas especiales, siempre y cuando no estén limitados por salud y/o el cuidado de niños. “Está habilitada la Categoría 4 (cuidadores de personas), el restante no está habilitado. El decreto nacional dice que personas que están como personal doméstico, el empleador debe pagarle más allá de que no concurra al lugar”.

Fletes / Mudanzas. No está habilitado por el momento (hay pedido presentado para habilitar).

Carros de comida al paso. No está habilitado por el momento (hay pedido presentado para habilitar).

Inmobiliarias. No está habilitado por el momento su apertura (hay pedido presentado para habilitar).

Compañía de seguro. Trabajan, pero por el momento a puertas cerradas, es decir, sin atención al público.

Jardines maternales. No están habilitados.

Paseadores de perros. No están habilitados.

Gimnasios. Por el momento siguen sin habilitarse.

Centros de estética, manicuras, etc. Por el momento siguen sin habilitarse.

Salas de tatuajes. No están habilitadas por el momento.

Casa de Córdoba. Hay guardias mínimas y esta semana podría anunciarse su apertura.