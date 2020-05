"Hay una gran irresponsabilidad de quienes critican el aislamiento", dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "hay una gran irresponsabilidad" de algunos sectores de la oposición y de parte del empresariado que critican el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, al calificar como "falso" el concepto de que "una economía pujante" aguarda a la salida de la cuarentena, ya que "afuera hay un mundo paralizado".



En una extensa entrevista en el programa Cheque en Blanco en la radio FM Futurock, Fernández se refirió a la extensión del aislamiento social hasta el 24 de mayo anunciado anoche y criticó a algunos de los dirigentes políticos y economistas que recomiendan terminar con estas medidas.



El jefe de Estado también cuestionó a los bancos privados por su rol en la pandemia; y sectores vinculados a las grandes empresas del país.



Fernández admitió que está "un poco enojado" con aquellas voces que se manifiestan en contra del aislamiento social porque "no se puede jugar con eso", y recordó que se atraviesa por "un momento muy delicado".







"Estoy contento con el esfuerzo que hacemos los argentinos porque de a poco los objetivos que nos propusimos van saliendo, pero no hay que bajar los brazos. No hay que dejarse llevar por las voces que siempre aparecen", agregó.



"Hay una gran irresponsabilidad", sentenció Alberto Fernández en referencia a las actitudes de parte de la oposición que no tiene la obligación de gestionar.



"Vienen y te dicen que tenemos que seguir modelos y que la cuarentena no sirve de nada porque de todas maneras el contagio va a llegar y lo mejor es que todo ocurra rápido. Te dicen que hay que seguir el ejemplo de los que no hicieron cuarentena. Miren a Brasil y fíjense los muertos que hay", remarcó.



Y en ese sentido, agregó. "Esta gente que habla así, no le pesa las muertes que hay en Argentina. A mí me duele horrores. Cuando veo que murió uno más, yo sufro".



A la hora de comparar la situación económica de los países que adoptaron unas medidas de confinamiento menos estricta con Argentina, el presidente se remitió al caso de los Estados Unidos.



"Si es verdad que sin cuarentena la economía funciona bien, fíjense el caso de Estados Unidos, que fue reacio a poner el aislamiento y tiene un alto desempleo. También hay muchos muertos".



En ese sentido, manifestó que "es falso que saliendo de la cuarentena hay una panacea de una economía pujante porque afuera hay un mundo paralizado" porque la pandemia "dio vuelta la economía".