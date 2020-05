Los clubes del baby, entre deudas y la expectativa por el regreso

El cese de actividades por la cuarentena muestra paisajes impensados. Los clubes de baby lucen vacíos, sin niños, sin pelotas ni conos que todas las tardes inundaban las canchas de fútbol 7 de la ciudad. Solo algunos padres o dirigentes se acercan para mantener los predios en condiciones, pero detrás del verde césped se esconden realidades diferentes y una situación económica que los golpea.

En el caso de Barrio Cabrera, ubicado en el oeste de la ciudad, “viven el día a día”. El club no tiene grandes deudas porque lograron saldarlas antes del parate, de pura casualidad. Sin embargo, en la otra punta de la ciudad -en barrio San Cayetano- la realidad es muy distinta, Deportivo Norte clama por ayuda con desesperación con deudas que se acumulan con el paso del tiempo.

Día a día

Jorge Cena, presidente de Barrio Cabrera, explicó que el club está “bien parado”, aunque de pura casualidad. “Hoy tenemos que pagar solo la boleta de la luz, el mantenimiento de liga que lo redujeron mucho y el predio que hay que mantener porque el día de mañana vamos a volver y tiene que estar en condiciones”, indicó.

“Gracias a Dios tenemos la colaboración de los padres que siguen pagando la cuota, no todos porque obviamente hay gente que no puede y sabemos que en esta situación la cuota de un club pasa a segundo plano, pero la mayoría colabora y con eso mantenemos los gastos. Dentro de todo estamos parados y tranquilos, el tema es si esto se alarga, ahí van a empezar los problemas”, señaló.

Cena comentó que tiene el permiso para mantener el predio del club y lo visita al menos dos días a la semana, pero destacó que “va menos seguido que antes”.

“El predio se ve muy distinto, creo al volver va a ser todo muy diferente, con nuevas costumbres y quizás como personas distintas porque esto hizo a que uno cambie como humano también”, sostuvo.

Jorge Cena, presidente de Barrio Cabrera.

“Vamos a volver distintos”

En ese marco, Cena sostuvo que el regreso a la “normalidad” no será cosa fácil, que habrá costumbres nuevas y protocolos que cumplir. “Estamos siempre a la expectativa, uno piensa siempre en eso, pero tampoco te podes llevar por la ansiedad, hay que tomarlo con recaudos porque cuando volvamos vamos a tener que hablar con todos: padres, profes, chicos, no va a ser fácil volver a la normalidad, va a haber costumbres diferentes”, explicó el directivo.

“Vamos a volver distintos, con otras ideas porque esto nos ha enseñado a ser distintas personas y en lo deportivo también, seguro van cambiar distintas cosas que no teníamos previstas. Ojalá que esto pase rápido, que vuelva a la normalidad y principalmente saber que esto nos afectó a todos, al rico y al pobre, y todos aprendimos algo nuevo”, indicó.

“Cuando volvamos va a ser una fiesta de chicos y de grandes, los grandes también estamos con la incentivación de volver, ojalá que lleguemos todos bien y con la misma idea de que sea una fiesta de los chicos”, concluyó.

El club de barrio San Cayetano lucha por subsistir durante la cuarentena.

Deportivo Norte y una situación complicada

En el caso del club de barrio San Cayetano, Ángel Quiroga comentó que viven una situación muy dura. Los ingresos bajaron notablemente y sostener al club ya se hace casi imposible. “Tenemos un cuidador al que abonarle por semana y hace dos meses que no le podemos pagar, si el cuidador no está nos roban todo. Las boletas de luz se acumulan, solo pudimos pagar una gracias a los pocos papás que están pagando la cuota”, indicó.

“Nosotros cobrábamos una cuota de $450 por mes sin eventos, los desligábamos de vender cosas, ahora la bajamos a $300 pero son pocos los que colaboran”, señaló.

“Estamos muy mal económicamente, queremos ver qué podemos hacer. Es muy difícil, ya antes era todo a pulmón y luchábamos mucho por sostener al club. Ahora directamente se hace casi imposible”, agregó Quiroga.

Por otro lado, Quiroga explicó que los entrenadores, que son todos padres que colaboran con el club, también tuvieron problemas personales y es por eso que aún no consiguieron enviar actividades. Esa situación quedó en segundo plano porque todos los esfuerzos se centran en solucionar los problemas económicos.

“Queremos hablar con alguien que nos dé una mano, pero a todos los perjudicó, ya no sabemos qué hacer”, añadió.

Ángel Quiroga explicó que atraviesan una situación muy delicada en lo económico.

Críticas en una situación delicada

El directivo señaló que también deben soportar las críticas de los padres, que duelen y más en este momento. “Se enojan con nosotros, pero me gustaría que se acerquen y sepan los gastos que tiene el club… sería lindo que vengan a trabajar, que pongan su granito de arena, hoy no les pedimos la cuota entera, pedimos lo que puedan aportar”, mencionó.

“El papá es el que mantiene el club. Recaudamos en cantina, entradas y cuotas, hoy tenemos solo la cuota y si no cobramos no solventamos los gastos. Supimos tener gastos de 22 mil pesos y es mucho para un club como el nuestro. Ni hablar si querés progresar, hacer baños, instalaciones, nosotros tenemos un alojamiento para los chicos del Nacional y ahí también van nuestros gastos”, señaló.

“Sabemos que la situación es dura para todos, pero el club se va y no puede subsistir. Cuando quieran volver, el club quizá no esté más. Nosotros dejamos todo por esto, me gustaría que los papás nos entiendan también y que nos den una mano, personalmente estamos tranquilos porque sabemos que hacemos todo por los chicos, pero estamos muy preocupados”, destacó.

Por otro lado, Quiroga también indicó que el regreso será complicado. “Va a ser una fiesta, para todos, pero la lucha va a seguir y va a ser duro terminar de cubrir todos los gastos”, concluyó.