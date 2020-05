Coronavirus: evacúan geriátrico en Recoleta con más de 25 residentes infectados

Sara Trama, hija de una residente, reveló: “Mi mamá, Eugenia, tiene 90 años y está internada hace dos años y medio acá con un Alzheimer suave. En perfectas condiciones de salud en relación al resto. Me reconocía y no tenía ningún otro problema. Fue internada para estar más contenida y no estar sola en su casa. Cuando venía la trataban bien, siempre estaba muy limpia, pero tenía muchas diferencias en cuanto a facturaciones de cosas”.