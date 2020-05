Toloza: “La escuela no cambió en mucho tiempo y tal vez ahora lo termine haciendo en forma sustancial”

“Hay quienes dicen que si una persona viniera del siglo pasado va a encontrar que no vivimos de la misma manera, que no nos vestimos igual, pero si encontraría algo similar que es la escuela porque no cambió en mucho tiempo. Tal vez ahora, sin quererlo, incorpore o cambie de manera sustancial a partir de la incorporación de la tecnología. Lo que sí van a faltar son los recursos”, piensa el decano de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Alberto Toloza.

El directivo analizó el papel de los graduados de la casa de altos estudios en medio de la pandemia de coronavirus y también se refirió a cómo afecta el modo de enseñanza actual, que por la cuarentena impide que se tomen clases de manera normal. A su vez, Toloza pensó la educación que se viene.

- ¿Cómo ve el desempeño de varios graduados de UTN en San Francisco que se pusieron a trabajar en productos relacionados a la higiene y al cuidado en medio de la pandemia? Hubo casos en que reconvirtieron pymes para empezar a elaborar alcohol en gel, tapabocas, máscaras. Otros apelaron a las cámaras de desinfección, por ejemplo.

En términos generales, toda crisis trae oportunidad y despierta espíritus ingeniosos. Los innovadores toman más carrera porque la crisis arrincona, pone en jaque varios preestablecidos y uno empieza a ingeniársela, y eso parte de la base de la profesión del ingeniero. También una crisis genera ese espíritu de trabajo en equipo. Hoy la mayoría de las actividades humanas deben ser enfocadas y analizadas así, a través de la interdisciplinariedad. Conocemos de muchas actividades de alumnos o profesores, a través de máscaras con impresoras 3D y hasta proyectos de respiradores. Desde el punto de vista físico, lamentablemente las instituciones educativas estamos privadas del acceso a las aulas y laboratorios, entonces estas iniciativas se llevan adelante en lugares personales o industrias y son bienvenidas.

- ¿Se va a modificar el calendario académico? ¿Cómo?

En UTN tenemos un calendario académico que dio inicio al ciclo lectivo el 9 de marzo pasado, ese día además teníamos un acto muy emotivo que conmemoró el 50º aniversario. Tuvimos un inicio de calendario de manera presencial pero a la semana siguiente se suspendieron las actividades académicas y administrativas ajustándonos al decreto presidencial. Y desde allí a la fecha se ha continuado con la metodología de las clases, por cierto, con distintas plataformas que se están utilizando, desde el campus virtual de UTN, la plataforma Zoom, hasta las otras que son muy específicas como Ingeniería en Sistemas que ya tenían algunas modalidades con menor intensidad pero que en este período las han llevado a mayor utilización. Entonces el calendario de inicio de clases y consecución se cumple, lo que se ha prorrogado por una semana fue la primera fecha de examen conocida como ‘fecha de mayo’.

- ¿Para una facultad como la UTN fue complicado migrar a la virtualidad?

Es complicado y más en un tiempo tan corto. Lo que creo que se puede decir con total seguridad es que la universidad, en tiempo muy breve, pasó de la modalidad presencial a una de educación en emergencia utilizando herramientas virtuales. Le pasó a la primaria, a la secundaria también. Para el proceso de clases se adecuó un sistema de educación en emergencia utilizando herramientas virtuales que se adaptó muy bien.

- ¿Cómo impactó en los docentes?

Debimos brindar herramientas y capacitación a los docentes de distintas franjas etarias. Los que están entre los 25 y 50 años, que tienen un acercamiento con la tecnología, y también aquellos de maestría y cursos de posgrados donde hay docentes prestigiosos, mayores, y donde la puesta en marcha y la utilización de lo tecnológico se puso en jaque, pero rápidamente se incorporaron. Claro que no fue a la velocidad de una universidad virtual. Pero dimos respuestas a eso.

- ¿Y en los alumnos cómo cree que será?

Estamos a la espera del impacto sobre todo en los estudiantes en los primeros años. Creemos que este shock va a dejar en el sistema educativo, en todos sus niveles, aunque no tanto en el primario, un nivel de deserción que tal vez supere los niveles habituales. No hemos hablado hasta ahora del acceso a la tecnología. Hay casas donde hay unos cuatro o cinco integrantes y hay que ‘pelear’ los lugares, los recursos y el acceso al wifi, a la tecnología y a los recursos informáticos… el mouse que falta, una impresora que no está adecuada, el espacio físico mismo. La casa se transformó en el espacio universitario o escolar y muchos alumnos no llegan a cumplir, pasa en nuestra región. De allí viene que haya un impacto muy fuerte en ese sentido.

- ¿Cómo analiza la vuelta a clases y cómo cree que será la facultad en el corto plazo?

En las conversaciones que tuve con el staff docente y el cuerpo administrativo de la universidad les dije que como ingenieros debemos prepararnos para el peor caso, para la situación más desfavorable y llevar el cálculo hacia adelante. El más desfavorable escenario es octubre o noviembre. Entendemos que volver pos confinamiento no será volver a la normalidad. Para mí está claro.

- Es algo que ya se nota en otros países.

Claro. Entiendo que hay un nivel de ansiedad y necesidad de reclamar volver a la normalidad, pero si puedo arriesgar un simple análisis considero que no será igual. Se está viendo en los países desarrollados, que están anticipados en tiempo a nosotros y además tienen mayores recursos. Cuando uno ve aulas ocupadas en países nórdicos que vuelven a la educación primaria y hay dos tres bancos de por medio entre los alumnos, uno tiende a transportarlo a nosotros. Volver a la universidad es volver en 2021 con formas que todavía van a tener que ser estudiadas, la mirada de que si el virus ha demorado en llegar o está agazapado a nosotros nos va a traer importantes consecuencias en el sistema educativo. Muchos de los colegios trabajan con la capacidad al límite, entonces reducir esas proporciones de recursos disponibles respecto a la cantidad de estudiantes va a requerir, por lo menos, mayores construcciones, de colegios y aulas. Uno lo ve a medida que pasan los años, se construyen nuevos edificios e igual sigue haciendo falta. Esto va a requerir de un trabajo arduo para salir de esta etapa de confinamiento y habrá que sumarle lo aprendido en esta etapa respecto a una herramienta como la tecnología. Va haber que mirar a la escuela de otra manera.