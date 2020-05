Alberto Fernández reafirmó que el fútbol no volverá en lo inmediato

El Presidente de la Nación volvió a reiterar que la vuelta del deporte en Argentina no es prioridad y remarcó la importancia de cuidar a los futbolistas: "Hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores".

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió nuevamente a la posibilidad del retorno del fútbol en medio de la pandemia de coronavirus y, si bien dejó una puerta abierta para que regrese sin público, reiteró que no es prioridad: "No lo veo en lo inmediato".

"No podemos volver a la aglomeración de gente, eso es muy riesgoso. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos por mucho tiempo, no lo veo en lo inmediato. Vos pensá que los estadios argentinos ni siquiera son como los europeos, que tienen plateas, tribunas y el estado de contacto es muy grande", comentó el primer mandatario en diálogo con Radio Con Vos (FM 89.9).

De todas maneras, si bien Fernández pareció reconfirmar que la única manera en la que regresará el fútbol será sin público, lo cierto es que también remarcó la importancia de cuidar a los protagonistas de los partidos, que también presentan un riesgo de contagio: "Por ahí podemos empezar a disfrutar del fútbol por televisión, pero también hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores. Mirá que amo el fútbol y ahora que me enteré de que Argentinos entró a la Libertadores, me muero de ganas. Primero tenemos que poder tener un testeo permanente de la salud de los jugadores", sostuvo.

Por otro lado, Fernández se refirió a la polémica por la anulación de los descensos y los torneos que se vienen, con treinta equipos: "El fútbol a cambiado mucho y se ha convertido mucho. Interviene el negocio, la televisión, hay mucho mercantilismo, distinto a cuando yo era chico. Pero te confieso que a mí me encantaban los torneos largos. El Metropolitano, el Nacional, que era ida y vuelta y que jugaban treinta y pico de equipos. Pero bueno, no sé, ya mi opinión en este punto me parece que vale poco", aseguró.

De esta manera, todo parece indicar que habrá que seguir esperando para conocer la fecha de regreso del fútbol en Argentina, algo que todavía no parece estar cerca de concretarse.