Con una importante inversión, el Suoem entregará barbijos y alcohol en gel a trabajadores municipales

El secretario del gremio Víctor Lescano informó que se repartirán más de 3000 barbijos y potes de alcohol en gel en dependencias de San Francisco y zona. El gremialista criticó al municipio al decir que el “trabajador municipal está haciendo mucho esfuerzo para combatir esta pandemia y no tiene los insumos necesarios para poder hacer frente las cuestiones sanitarias que se exigen”.

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) implementó este miércoles su “campaña del barbijo y alcohol en gel” para dotar a los trabajadores del sector de los elementos mínimos necesario a los fines de evitar contagios por el virus Covid- 19.

Para ello el sindicato adquirió más de 3000 barbijos y 120 litros de alcohol en gel, en una inversión superior a los 100 mil pesos, para entregar en todas las dependencias municipales de San Francisco y del Departamento San Justo.

El secretario general del gremio Víctor Lescano sostuvo en conferencia de prensa que dicha campaña surge “porque en el marco de la campaña contra el coronavirus que lleva adelante el municipio, vemos que el trabajador municipal está haciendo mucho esfuerzo y no tiene los insumos necesarios para poder mantener mínimamente las cuestiones sanitarias que se exigen”.

Concientización y reclamo

En su discurso Lescano explicó que en los próximos días comenzarán con la entrega de los elementos en cada dependencia municipal concientizando a los trabajadores para su uso obligatorio. Por otra parte reclamó a las autoridades municipales que “no le están dando el valor necesario a los trabajadores que son los que hoy están poniéndole el cuerpo en medio de esta pandemia. Tenemos compañeros que están muy expuestos, no solamente los del área de salud, sino también inspectores de tránsito, colectiveros y los trabajadores de espacios verdes”

Y continuó: “Tres compañeros contrajeron dengue y ningún funcionario fue capaz de contactarse con ellos para ver cómo estaban. No contamos con repelentes y la gente que más expuesta está es la que está trabajando en la calle, en espacios verdes, con muchísimas horas de trabajo y no tienen el reconocimiento de las autoridades. No es una cuestión económica, es una cuestión humana”.

Por ello pidió un reconocimiento económico para aquellos trabajadores municipales “que desde la primera hora están poniendo el cuerpo para luchar y prevenir el contagio”. A la vez, realizó un reconocimiento a las enfermeras que llevan adelante la campaña de vacunación antigripal que recorren puerta a puerta los hogares sanfrancisqueños para vacunar a la gente vulnerable.