"Que no seamos olvidados, somos parte del territorio santafesino", dijo Civalero

Este martes se realizó una nueva marcha en Frontera reclamando justicia por el crimen de Leonardo Gallegos, a este reclamo se sumaron familiares de otras víctimas de violencia e inseguridad y hasta el municipio representado por todas las fuerzas políticas y encabezado por la intendenta Victoria Civalero, quien señaló que realizarán un nuevo pedido ante la Provincia y para ello solicitó la colaboración de los vecinos.

"Esta es una lucha que es de todos, la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Se han logrado muchas cosas y otras nos las adeudan. La solicitada que hemos sacado -ver más abajo- ha causado un efecto en la fiscalía", indicó.

"Tuvimos una respuesta por parte del fiscal regional Diego Vigo que nos dijo que nos iba a responder de forma pública. Estamos ansiosos por esa respuesta para que nos explique porque todavía no se instaló la fiscalía en Frontera y cómo está esta causa de Leonardo Gallegos", explicó Civalero.

Asimismo, la mandataria solicitó a los vecinos no tener miedo y colaborar con la justicia. "Las puertas de la Municipalidad están abiertas", señaló.

"El día que tenga una manifestación municipal yo voy a ser la responsable y la encargada de dar una respuesta. Hoy el reclamo pertenece a la justicia y a la seguridad, yo no tengo competencia sobre ello, pedimos ayuda y orientación y ellos lo toman como un enfrentamiento político, nada más alejado. Si no quieren hablar conmigo, que vengan y hablen con los vecinos", contó la intendenta.

Un nuevo petitorio

En la marcha, comenzaron a juntar firmas de los vecinos para elevar un nuevo petitorio. Las planillas estarán disponibles en la Municipalidad de Frontera hasta este miércoles para que los vecinos se acerquen para participar.

"Realizaremos un nuevo petitorio para presentar ante el Gobernador, Ministerio Público de la Acusación y a ambas cámaras legislativas para que estén al tanto de estas situaciones. Ya lo hemos hecho de todas las formas, respetuosamente y de manera institucional, a través de llamados, mensajes, mails, redes sociales, en reuniones. Lo hemos planteado muchas veces, queremos dejar de hacerlo y empezar a ver los hechos", exclamó la intendenta Victoria Civalero.

"Vamos a volver a hacer el pedido para que se instale fiscalía definitivamente, para que la policía tenga los recursos necesarios para realizar los trabajos y la prevención; y principalmente que no seamos olvidados porque somos parte del territorio santafesino", concluyó.

Al mismo tiempo, este martes, el municipio realizó una solicitada en diario Castellanos de Rafaela yque también publicó en sus redes sociales, con el mismo fin:

Autoridades políticas de todas las fuerzas de la ciudad nos unimos en el reclamo por seguridad y justicia.

Frontera, Santa Fe, martes 5 de mayo de 2020

A las autoridades judiciales, políticas y de seguridad de la Provincia de Santa Fe: Somos ciudadanos santafesinos, y cómo tales, necesitamos de ustedes, Gobernador, funcionarios del Ministerio de Seguridad, funcionarios políticos del departamento Castellanos y la Provincia, y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, fiscales, integrantes de las fuerzas de seguridad preventivas, de acción y de investigación. No pedimos caridad ni lástima, sólo pedimos lo que nos corresponde, sentirnos acogidos y protegidos por nuestra Provincia Invencible de Santa Fe.

Una vez más en el oeste de Santa Fe vence la inacción, la pereza y el olvido. Otro hecho de sangre se suma a las estadísticas y queda pendiente de resolver. O al menos, eso vale la vida de nuestros ciudadanos para el estado provincial, una estadística, un número más en la lista de fallecidos por hechos violentos. Ni más ni menos que eso.

Podemos estar equivocados en estas palabras, y de serlo pediremos las disculpas del caso, pero nos sentimos olvidados, lejos del ruido de las grandes ciudades de la provincia estamos solos luchando contra problemas y déficits que no tenemos las competencias ni facultades para enfrentar.

Cuando pareció haber decisión y voluntad política de torcer esta historia con la designación de un fiscal adjunto para nuestro territorio los vecinos, simples y comunes vecinos, cada uno con su profesión, oficio o trabajo, lo festejó. Pensamos que el tiempo de respuestas había llegado a Frontera y que las víctimas de hechos delictivos iban a tener un interlocutor válido para que los escuche y articule los medios para dar soluciones a los problemas. Más de 10 meses pasaron de la designación, pero la historia sigue igual, la voz de los vecinos de Frontera no es escuchada, sus problemas judiciales siguen irresolutos y los delincuentes gozando libertad.

Fueron también más de 10 los días que pasaron desde que persona/s no identificada/s con total impunidad ocasionaran la muerte de un joven emprendedor local. A quemarropas, con 2 disparos. Al día de hoy, es todo lo que avanzó la causa, no hay progreso, no hay evolución, no hay compromiso por el esclarecimiento, ni mucho menos porque haya justicia. Hay inacción, hay pereza, hay olvido. Leonardo, por el contrario, no está más.

Elevamos un nuevo reclamo de toda la ciudadanía de Frontera que sólo pide tranquilidad y seguridad para vivir en esta ciudad que tanto queremos y esta provincia que es tan nuestra como de cada santafecino.