Ya no quedan cigarrillos en las distribuidoras y los kioscos venden los últimos

Una de las consecuencias que trajo el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante el avance del coronavirus fue el desabastecimiento de cigarrillos. La situación tiene que ver con que momentáneamente las empresas tabacaleras no están autorizadas a producir por lo que las distribuidoras ya se quedaron sin stock y los comercios los están racionando.

Ante este panorama, los consumidores debieron cambiar sus estrategias. Los más precavidos optaron por llevar más cantidad de lo habitual mientras que también hay quienes decidieron cambiar de marca. Se espera que en pocos días se termine el remanente con el que cuentan los kioscos y haya desabastecimiento total. De todas maneras, el rubro podría reactivarse en breve.

Uno de los kiosqueros entrevistados por El Periódico, Jorge Garay, dio cuenta de la situación: "Los cigarrillos se agotaron, el stock se agotó. No hay o hay un remanente de Boxer, Rodeo, que quedarán 30 paquetes. Ahora dicen que cuando salgan los cigarrillos nuevos, que se empiecen a fabricar de nuevo, van a estar carísimos, con un 10, 20 o hasta un 30 por ciento de aumento".







"Algunas personas lo toman mal, otras bien. Hace varios días que se viene dando, desde la semana pasada. El que pudo comprar tres o cuatro etiquetas o uno o dos cartones lo hizo. Los que tienen están vendiendo un cartón por cliente y según lo que dice la gente los han llegado a pagar 500 pesos cuando hay un precio único. Hay gente que fumaba un mentolado y ahora se lleva lo que hay, hay gente que te pide cualquier cosa, pero ya no hay más", agregó Garay.

Mauro Montini, otro de los kiosqueros, habló de un panorama similar. "Los cigarrillos están escaseando. Hay faltante de varias marcas, por ejemplo Philips Morris, Chester, Lucky. Hay faltante de varias marcas de cigarrillos hace seis o siete días. Por lo general la gente está cambiando de marcas, las van reemplazando, aunque no se van muy contentos. Muchos han comprado los cartones para abastecerse. Y han salido otras marcas de segunda línea. De eso hay stock, pero de las marcas más reconocidas no hay casi nada, podremos estar tres o cuatro días más así".







"La situación es crítica"

Gustavo Valdez, propietario de una distribuidora, aseguró que la situación es "crítica". "Acá directamente no tenemos productos desde el sábado. Hace 15 días que ya no hay primera marcas. Y lo poco que había, que eran productos que no salen generalmente, ya no queda nada directamente. Ni tabaco. Ayer entró un poco de tabaco y ya no queda, te lo sacan de las manos", dijo.

Seguidamente añadió: "No sé qué pasará ahora el 10 de mayo si es que se levanta la cuarentena. En Jujuy y Salta están las fábricas tabacaleras que tienen que mandar materia prima a Buenos Aires donde está la fábrica Massalin y de ahí se hacen los productos. Ellos calculan que si les llega materia prima en 48 o 72 horas se normaliza, pero no se sabe qué va a pasar. Si se llegara a normalizar, tendríamos algo la otra semana, jueves o viernes".







Valdez contó que, según oyó, los cigarrillos llegan a venderse a 300 0 400 pesos. "Parece una locura. Estamos todos así, en medio de una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La gente se va a empezar a desesperar, van a romper la cuarentena para ir a buscar cigarillos. Es todo un tema, estamos a la expectativa", finalizó.