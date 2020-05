Sandra Mihanovich y la vida en cuarentena: la profesión hoy, su preocupación, lo digital y el jardín de su casa

En medio del reciente lanzamiento de su nuevo single "El plan de ser feliz", Sandra Mihanovich se tomó un tiempo para dialogar con El Periódico y contar acerca del nuevo material que tiene preparado para compartir con sus seguidores.

La reconocida cantante argentina también se refirió a sus días de cuarentena, momento que pasa rodeada de su familia, y a los deseos de poder volver a trabajar.

- Luego del reciente single "El plan de ser feliz" ¿Tenés pensado un disco nuevo?

"El plan de ser feliz" fue una canción que sacamos a principios de marzo como consecuencia de haber estado todo el verano haciendo "Únicas" (obra de teatro). Quería compartir ese leitmotiv de este maravilloso espectáculo que me tocó compartir con Anita Martinez, Cecilia Figueredo, Valeria Archimó y Lourdes Sanchez. Lo disfrutamos mucho, estuvimos todo el verano y me pareció que la primera canción nueva que tenía que compartir era esa, "El plan de ser feliz". Tenemos tres canciones grabadas que teníamos prontas para ir saliendo durante el transcurso del año pero toda esta situación revolucionó y cambió un poco los planes.

- ¿De qué forma?

Esas canciones están y supongo que vamos a buscar la vuelta para empezar a compartirlas a través de las plataformas digitales, en definitiva esa es la forma en que ahora se comparte la música. Yo suponía que si a fin de año tenía 10 o 12 canciones se iba a convertir en un disco e iba a tratar de que este disco existiera en formato físico más que nada para los nostálgicos como yo. Pero hay material nuevo para sacar, por supuesto.

- ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Estás esperando con ansias algo puntual para hacer cuando esto termine?

La cuarentena la vivo bien, estamos en casa con Marita (Novaro, su pareja), con Sonsoles (ahijada e hija de su pareja), con León (hijo de Sonsoles). Tengo el privilegio enorme de tener una casa con jardín, de tener una parrilla, de tener un limonero, de tener albahaca para ponerle a los fideos, no me puedo quejar. Me preocupa tal vez el tema de cuándo vamos a poder concretar nuestro trabajo, creo que vamos a ser los últimos que se recuperen, estamos todos los artistas, los que nos dedicamos a este trabajo preocupados porque la vemos larga y estoy viviendo de mis ahorros que en algún momento se van a terminar, así que espero que encontremos la forma de convertir en rentable lo que ahora hacemos en forma gratuita a través de las redes sociales.







¿Qué es lo que más te gusta hacer en este presente?

Disfruto del contacto a través de las redes sociales, he disfrutado mucho, hice cuatro vivos y cada vez agregamos más redes. Empezamos con Instagram, el último vivo ya lo hicimos ahí y en Facebook y Youtube, los tres en simultáneos. Quedan colgados, yo los hago muy casera, muy de entrecasa y la paso bien, me gusta mucho cantar. El viernes 24 de abril fue mi cumpleaños y lo festejé cantando con todos.

¿Cómo te ves en 20 años?

En 20 años espero que con el mismo peso que ahora porque ya tengo 10 kilos de más, así que no quisiera agregar 10 kilos más. Espero conservar la no extraordinaria silueta que tengo ahora y me veo cantando, siempre cantando, la vida es cantar para mí.

¿Qué recordás de San Francisco, donde viniste a actuar en varias oportunidades?

A San Francisco fui varias veces, por lo menos dos que yo recuerde puntualmente y siempre me quedo con ganas de más. Así que les mando un abrazo fuerte.