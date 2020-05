Canalis pidió al municipio más fumigaciones y desmalezar baldíos por los casos de dengue

El concejal de la Unión Cívica Radical, Cristian Canalis, pidió al Gobierno municipal "redoblar esfuerzos" en las fumigaciones y desmalezamiento de baldíos en los barrios como forma de combatir al dengue y consideró "muy preocupante" la cantidad de casos en la ciudad.

Canalis reiteró que desde su bloque presentó una propuesta en el Concejo Deliberante el pasado 26 de febrero, antes de que se declare la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Es un reclamo de los vecinos de diferentes sectores de la ciudad quienes reclaman que existen varios espacios públicos y baldíos que se encuentran con altos pastizales y lugares de agua acumulada", señaló en el proyecto, en el que menciona los sectores de López y Planes entre Caseros y Chile, Loteo Magdalena, barrio Parque y La Milka.

"No es que no se haya hecho nada, pero creo que no alcanza y se va detrás de los acontecimientos. Es muy preocupante la cantidad de casos, es una cuestión muy crítica. Hay que redoblar el esfuerzo, debería hacerse desinfección casa por casa. Ya lo advertíamos en febrero con los casos de Balnearia y Marull", afirmó.