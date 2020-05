Biólogo derribó mitos sobre el mosquito del dengue y advirtió cómo controlarlo

Nuestro país enfrenta en la actualidad uno de los brotes de dengue más graves de su historia, con 5.000 casos en Buenos Aires y más de 2.500 en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El biólogo Nicolás Schweigmann, investigador del Conicet y de la UBA, derribó todos los mitos en una reciente entrevista con Aire de Santa Fe. Con mucha claridad, advirtió que las fumigaciones masivas no sirven, que el Aedes aegypti -el vector del dengue- no pica a "oscuras" y pone en foco los lugares en los que se cría y reproduce.

- ¿Qué grado de relevancia tiene la enfermedad ahora?

Todos los veranos tenemos un altísimo riesgo de transmisión de dengue, chikunguña y también zika. Los casos dengue se desencadenan cuando llega una persona de viaje de Paraguay, Bolivia, Brasil o México, entre otros países. Si llega una persona con dengue a la manzana en la que yo estoy, es probable que los mosquitos Aedes se infecten y al cabo de unos ciertos días comiencen a transmitir la enfermedad a los vecinos. Si esas personas se mueven a otras manzanas, van a infectar mosquitos de otras zonas.

- ¿El Aedes puede nacer con el virus del dengue?

En la bibliografía hay algunos casos, pero en general el contagio en la Argentina se inicia cuando llega una persona de un viaje. Es distinto en Brasil y Paraguay, en donde la enfermedad ya está instalada. Si los mosquitos nacieran con el virus, los brotes comenzarían en la primavera, cuando eclosionan los huevos y siempre se dan a partir de bien entrado el verano.

- ¿Es cierto que el dengue es una enfermedad de la pobreza?

Es incorrecto, cualquiera se puede enfermar; pero las personas con bajos recursos suelen tener menos posibilidades de atención. Por eso afecta más a las personas pobres.

- ¿Es verdad que las bajas temperaturas terminan con los mosquitos?

Cuando comienzan las bajas temperaturas se van los mosquitos adultos, pero quedan los huevos pegados en las paredes esperando la primavera siguiente para eclosionar. Por eso es un momento ideal para hacer prevención: si limpiamos vamos a tener mucho menos dengue en el verano y el otoño siguiente. Cuando empieza a hacer frío, es muy importante evitar que el Aedes ingrese a la casa porque intentan entrar para refugiarse del frío.

- ¿Sirve fumigar parques, plazas, baldíos y zanjas para controlar el mosquito Aedes?

No. El Aedes no está ahí, no está en ningún ambiente silvestre. Siempre está cerca de las casas, hasta unos 20 metros de la línea de edificación. El Aedes no pone huevos en la tierra, ni en las zanjas (salvo que haya basura y recipientes que acumulen agua en esa zanja). Tampoco se reproduce en los charcos con agua. Este mosquito pega los huevos en una pared sólida a un milímetro del nivel del agua.

- ¿En las piletas se puede reproducir el mosquito?

Hay que diferenciar entre dos tipos de piletas. La típica pelopincho es un muy buen criadero de Aedes, sobre todo cuando tiene pocos centímetros de agua o está tirada en el patio, porque los pliegues juntan agua y ahí el mosquito pone los huevos. En las piletas grandes, lo que recomiendo es que no tenga poca agua y se use, ya que el movimiento del agua evita que se críen mosquitos. Un mito muy extendido es que las piletas con el agua verde son un criadero de mosquitos. En realidad, cuando el agua está verde es porque se formó todo un ecosistema de pulgas de agua y otros bichitos que se comen las larvas de los mosquitos.

- ¿Los repelentes son eficaces para evitar las picaduras?

Los mosquitos son atraídos por tres factores: el ácido láctico (que está en la transpiración), el dióxido de carbono y el calor corporal. También los atrae el famoso olor a “queso” que producen los hongos en los pies. Por eso cuando uno se baña, es menos frecuente que te piquen. Los repelentes no son inocuos y sólo hay que utilizarlos cuando es necesarios. Si uno sale al patio y está lleno de mosquitos, evidentemente te ponés repelente. Lo ideal es evitar que haya criaderos de Aedes en el patio y mosquitos dentro de la casa porque no podés vivir todo el tiempo poniéndote repelente. Lo mismo que no podés vivir respirando un espiral o una pastilla contra mosquitos.

- ¿Cuándo pica el mosquito aedes?

Es un mosquito diurno y que pica de día o cuando está la luz prendida. No es capaz de volar de noche y por eso no pica cuando está la luz apagada. Es decir, no es el mosquito que está molestando cuando uno duerme, así que no es necesario poner pastillas o un espiral para que no te pique. El Aedes para picarte necesita verte. (Fuente: Aire de Santa Fe)