Murió Eduardo Martí, el cordobés que ganó un Quini millonario e hizo una fiesta para sus amigos

Se trata del vecino de Villa Dolores que se volvió famoso en 2019 tras quedarse con más de 40 millones de pesos de ese juego. Sufrió un ACV y no pudo recuperarse.

Eduardo Martí es un cordobés de Villa Dolores que el año pasado alcanzó alta notoriedad pública, al contrario de lo que desean muchos de los que pasaron por su misma situación, luego de que se reconociera como el ganador de un pozo de más de 40 millones de pesos del Quini 6.

Muchos lo recuerdan porque no sólo dio la cara, se mostró ante los medios, sino porque además un par de días después dio una multitudinaria fiesta para sus amigos con todo incluido y una banda de cuarteto.

Este ordenanza de los Tribunales en Traslasierra se transformó en un personaje de Córdoba que alcanzó notoriedad nacional.

Lamentablemente, este domingo, el hombre falleció como consecuencia de un ACV que le dio hace un par de días atrás y que no pudo superar. Eduardo estaba internado en una clínica de Córdoba y allí se produjo su deceso.

La gran fiesta

Dos semanas de haber ganado varios millones de pesos en el Quini 6, Eduardo Martí (58) brindó una fiesta para todos sus parientes y amigos, tal como lo había prometido. Fue una noche del viernes en el barrio de Villa Dolores donde creció y vive, con catering, una banda de cuarteto en vivo, y mucho fernet.







“Siempre jugaba y le decía a mis amigos que iba a hacer esto si ganaba, así que ahora estoy cumpliendo, yo sí cumplo” dijo exultante en ese momento quien hasta hace pocos días trabajó como ordenanza en el edificio de los tribunales de la ciudad transerrana.

“Siempre fui un seco, y acá ya me conocían todos, y más ahora, no creo tener problemas, acá la gente es buena y no anda con malas intenciones” había contado en diálogo con La Voz del Interior.