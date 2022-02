Las propuestas de Márquez y Asociados para el sueño de la casa propia

Con el comienzo de un nuevo año llegan planes y proyectos para muchas familias o personas, y dentro de ellos la ilusión de la casa propia tiene un lugar importante. Además de las opciones conocidas en préstamos hipotecarios y planes oficiales, también hay distintas empresas que ofrecen propuestas integrales y brindan todo tipo de soluciones y opciones para que ese sueño pueda hacerse una realidad.

Una de ellas es la firma Márquez & Asociados, cuyo crecimiento en los últimos años le permite vivir de cerca la emoción de cada una de las familias que lo logran y que se transforman en dueños. Desde la empresa ofrecen distintos tipos de viviendas, planes para comprar terrenos, transparencia en todo el proceso y seguimiento de la obra.

Desde la firma aseguran que no hay mayor satisfacción ver a estas personas dueñas de su casa, de su espacio y del lugar donde como familia empiezan a escribir una nueva historia.

¿Cuáles son las propuestas que tiene Márquez y Asociados para este 2022?

1. Sistema de aportes fijos y en pesos:

Una vez seleccionada la tipología de vivienda acorde a las necesidades y gustos de cada familia, se pacta un conveniente sistema de pago de aportes fijos y en pesos, sin bancos ni intermediarios; con la posibilidad de comenzar el proceso de construcción a partir de los 12, 24 o 36 meses según lo acordado con el representante de la empresa.

2. Posibilidad de acceder a la vivienda con o sin lote:

Poseer o no un terreno no es determinante para comenzar a realizar aportes sobre la tipología que se desee construir. Para quienes ya tienen el terreno, Márquez construye en tu propio terreno y en todas las provincias del país. Por el contrario, en caso de que no dispongas de uno, la empresa cuenta con un programa denominado “Elegí tus vecinos", por el cual ofrece la posibilidad de adquirirlo.

3. Construye en toda la Argentina:

Llegar a todos los rincones de la Argentina fue uno de los grandes objetivos de la empresa desde sus inicios, el cual se alcanzó desde el mes de junio del 2020. La firma lo convirtió también en una causa para contribuir en todo el país ante el preocupante déficit habitacional.

4. Amplia gama de tipologías:

Márquez & Asociados dispone de una amplia gama de tipologías de viviendas para elegir, todas en construcción tradicional, diseñadas para todo tipo de necesidades y siguiendo altos estándares de calidad, contemplando en cada uno de sus planos la mejor circulación y distribución de espacios y principalmente con proyección de futuro. Sus tipologías se presentan en tres líneas: Línea Standard, Línea Housing y Línea Premium, con unidades de vivienda que van desde los 45 hasta los 196 metros cuadrados.

5. Transparencia en todos los procesos:

Desde la firma aseguran que junto al personal especializado, la transparencia es uno de los principales focos de la empresa, poniendo mucho énfasis en que sus clientes se sientan respaldados y contenidos en todo momento. El objetivo es que la construcción de la casa propia sea una buena experiencia.

6. Seguimiento en cada etapa del cliente:

Márquez también ofrece acompañamiento y asesoramiento personalizado para cada uno de sus clientes, desde el momento del ingreso al sistema hasta la entrega de llaves de la vivienda. Esto garantiza una comunicación permanente en todo el proceso y un resultado final óptimo para cada familia.

Contacto

Por consultas, las personas pueden contactarse por Instagram a @marquezyasociados, ingresar a la web www.marquezasociados.com.ar, escribir un correo electrónico a comunicaciones@marquezyasociados.com.ar o llamar al teléfono 0810 122 0237.