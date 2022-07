Inauguró Piazza Piemonte, un complejo urbanístico que revaloriza la ciudad

Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial del Complejo Piazza Piemonte y de Inizio Hotel en San Francisco, un proyecto ubicado sobre Bv. 9 de Julio al 900 que comenzó a gestarse hace siete años y hoy ya es una realidad. Cuenta con dos torres habitacionales con locales comerciales, departamentos de uno y dos dormitorios, plaza, piscina, circuito aeróbico, cocheras, parrilleros y salón de usos múltiples. Además comprende el Inizio Hotel, lo que lo hace único en la región.

Piazza Piemonte se gestó a partir de un proyecto inicial del arquitecto Gabriel Redolfi, con legajo, conducción y administración de obra del arquitecto Damián Graziosi y equipo MSR San Francisco. Comenzó a gestarse hace siete años y ya lleva seis años y medio de desarrollo.

El el marco de la flamante inauguración, que contó con la presencia del intendente municipal Damián Bernarte, Redolfi manifestó: "Es un gran orgullo para nosotros y es un gran orgullo para la ciudad. Sabíamos del tiempo que iba a llevar, pero también sabíamos que era algo muy importante para la ciudad. Esto transforma el entorno urbano y genera trabajo, porque hacen falta insumos, hace falta mano de obra, hace falta profesionales y todo eso hace al crecimiento".

Seguidamente, destacó el trabajo en conjunto: "Esta es una muestra de que en nuestro país cuando una municipalidad, inversores privados y los dueños de la tierra, como en este caso la familia Macchieraldo que pusieron a nuestra disposición este inmueble, se juntan con un objetivo claro, con un buen proyecto, con rigor, con administración, con creatividad, con cuentas claras, con respeto hacia el inversor, con respeto hacia las normas municipales, los beneficios son para todos".

Concretar este proyecto no fue fácil, teniendo en cuenta el contexto económicos fluctuante de nuestro país y habiendo atravesado una pandemia, con paralización de actividades. Pese a ello, el proyecto, que se generó hace varios años, pudo concretarse. "Si uno está adecuadamente preparado puede solventar momentos críticos, como los que han pasado en nuestro país. Y acá estamos ahora, ya se entregó la segunda torre y damos oficialmente por terminada la obra del complejo"., sostuvo Redolfi.

Cómo se gestó la idea

Respecto a cómo se fue gestando el Complejo Piazza Piemonte y el Hotel Inizio, Redolfi recordó que fue a partir de una idea del desarrollista inmobiliario Roberto Berardo, que lo invitó a recorrer el terreno, donde en un momento funcionó la fábrica de cocinas Florencia.

"Vinimos a verlo, tuvimos una reunión con la familia Macchieraldo y me llevé un montón de ideas. Enseguida generé un proyecto que prácticamente no tuvo cambios, salvo por algunas exigencias municipales, que por ejemplo nos hicieron bajar algunas alturas. Hubo algunas cosas que corregir pero empezó a tomar forma", rememoró.

"Nos jugamos a crear un polo de atracción, un polo comercial, un polo habitacional y fue cuajando la idea", dijo Redolfi, que sabía que la zona se encontraba "abandonada" por los emprendimientos, que se destinaban principalmente a la zona céntrica o hacia el oeste.

Luego todo fue paso a paso: primero se esperaron las aprobaciones municipales, luego se realizó la demolición, que fue un trabajo muy arduo, y de a poco se empezó pilotaje, después el hormigón de una de las torres, luego el hormigón de otra torre, hasta que se finalizó.

"Esto es así, paso a paso, con una planificación clara, con diagramas de avance de obra claros, uno tiene que saber cuál es su objetivo. Después, si se atrasa un mes, dos meses o un año, como nos pasó con la pandemia, al menos uno ya tiene claro a dónde quiere llegar. Sabiendo a dónde uno quiere llegar, se puede hacer todo, no hay vuelta a que darle".

"Es un sueño esto que se hizo realidad"

Roberto Macchieraldo, en representación de la familia que aportó el terreno para construir el complejo, también se dirigió a los presentes y agradeció a Pablo y Roberto Berardo, y a Gabriel Redolfi y Damián Graziosi por el trabajo.

"Recordaba cuando con mi hermano Lino fuimos a ver a Pablo y Roberto para ver qué podíamos hacer con este inmueble, que ya se había desocupado. Lo habíamos ocupado durante 50 años con mi padre en la fábrica de máquinas para coser. Ya era un edificio y estas paredes ya habían albergado durante más de 30 años a la escuela de trabajo. Era una construcción que era de 1900, nosotros lo habíamos ocupados como fábrica pero no sabíamos que hacer", comenzó Macchieraldo.

Seguidamente, continuó: "Fuimos a hablar con Pablo y Roberto y dijeron que iban a ver qué podían hacer. A la semana nos presentan a Gabriel. Creo que pasaron diez días y apareció Gabriel con una carpeta impresionante, con los planos, con los frentes, con los dibujos, con las fotografías, no podíamos creer en una semana todo lo que había hecho. Nunca habíamos imaginado lo que se podía llegar a hacer".

"Cuando salimos con Lino dijimos '¿nosotros llegaremos a ver a esto?' no porque Gabriel no lo hiciera, sino porque no sabíamos si íbamos a estar vivos (risas). Hoy para nosotros es un sueño esto que se hizo realidad", reveló emocionado.

En qué consiste el complejo

Complejo Piaza Piamonte es un complejo que tiene tres torres: dos torres habitacionales con locales comerciales, departamentos de uno y dos dormitorios, plaza propia, piscina, circuito aeróbico, cocheras, parrilleros y un SUM. Además cuenta con Inizio Hotel, con el formato de apart hotel, que lo hace único en la región.

"Es un orgullo, poner este sello dentro de la ciudad a uno lo pone muy feliz. En el caso del hotel, ayuda junto a otros hoteles de jerarquía y de categoría que se han abierto a mejorar la gastronomía y la plaza hotelera. Eso abre las puertas de San Francisco para que pueda generarse cualquier tipo de evento y estar a la altura de las circunstancias", dijo Pablo Berardo, desarrollista inmobiliario.

Berardo informó que quedan a la venta, en la torre 2, dos departamentos de dos dormitorios con dos cocheras. El resto está todo vendido. "Realmente el proyecto fue un éxito desde todo punto de vista", cerró.