Ventura Café Restó se prepara para celebrar la llegada de la primaver con sus propuestas especiales para los fines de semana. Se puede disfrutar tanto este viernes 19 como el sábado 20.

Los platos de este local ubicado en calle Colón 34, en pleno centro de San Francisco, se ofrecen como “Sugerencia de la casa” y son los siguientes:

Viernes: Pulpetines al roquefort con papas noisette.

Sábado: tapa de asado a la barbacoa con papas fritas

Dos opciones para disfrutar el fin de semana de buena comida en un ambiente cálido y especial.

Importante: se puede hacer la reserva al 3564 333606, ya sea por llamado o vía Whatsapp, o a través de su perfil en redes sociales, @venturacaferesto.

Menú y otras promociones

Además, ofrecen un elaborado menú ejecutivo para el almuerzo diario a un precio muy conveniente: $14.000 para consumir en el local, con bebida y postre; o $8.500 para llevar (sin bebida ni postre). Los platos de cada semana pueden consultarse en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram.

Asimismo, cuentan con desayunos, picadas o meriendas buffet, ideales para darse un mimo o bien para eventos como cumpleaños, recibidas, bautismos o empresariales.

También, Ventura ofrece uno de los mejores cafés de la ciudad, el italiano Segafredo; sumado a meriendas ricas y saludables o el delicioso gin tonic Moretti.