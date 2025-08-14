Con el objetivo de incentivar el consumo gastronómicos de San Francisco lanzaron la campaña "Rutas Gastronómicas”, consistente en cuatro jornadas donde se podrá acceder a diferentes descuentos. La iniciativa nace de un grupo llamado Locos Gastronómicos y tiene el apoyo de la Municipalidad de San Francisco y el Centro Empresarial y de Servicios (CES).

Los vecinos podrán disfrutar de descuentos del 25% en productos seleccionados en los locales gastronómicos adheridos, además de participar en sorteos con increíbles premios. Se desarrollará los días miércoles 20, jueves 21, miércoles 27 y jueves 28.

Los locales participantes ofrecerán promociones especiales, ideales para salir a comer, merendar o disfrutar con amigos y familia.

Además, se lanza una campaña en redes sociales con sorteos de las llamadas “Rutas Gastronómicas” para que los ganadores puedan vivir una experiencia gastronómica completa en la ciudad.

Los interesados en participar de los sorteos deberán seguir las redes de Locos Gastronómicos y del Centro Empresarial y de Servicios, donde se publicarán los sorteos y todas las novedades de la campaña.