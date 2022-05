Food Truck: los carros de comida llegaron para quedarse

Carros y puestos de comida al paso se convirtieron en parte del paisaje de la ciudad los fines de semana con eventos.

La gastronomía empieza a ocupar un lugar que no tenía en San Francisco en los espacios públicos y abiertos. Y quienes cocinan aprovechan la movida tras dos años difíciles de pandemia y reconocen el gesto.

En la última Feria Nacional de Artesanías y Manualidades desarrollada en el Superdomo, el Paseo Gastronómico lució a pleno en el Jardín Botánico. También son una fija los fines de semana culturales a cielo abierto y hasta hubo un Food Truck Fest semanas atrás, algo inédito para la ciudad.

El sanfrancisqueño Lucas Terraf, a cargo de Cardamomo, un local de comida árabe en la localidad serrana de Icho Cruz y que llevan sus platos a distintos eventos, sostuvo que la aparición del Paseo Gastronómico les da una opción “más que agradable e innovadora en cuanto a comida callejera”, algo que existe en distintos puntos urbanos del país.

“No sé si es moda o retomar esa costumbre de comer en la calle luego de que se vayan perdiendo esos puestos. Es una buena alternativa, una opción para disfrutar de comida y sabores diferentes al menos una vez al mes”, explicó.

Algo diferente

El chef Gerardo Orellano -comparte un food truck con su colega Francisco Casale- señaló que se fue creando una cultura gastronómica “que está buena porque es algo diferente” y destacó el grupo de trabajo que se armó para organizarse. También dijo que para los comerciantes del rubro “es una vidriera para crecer” ya que pueden mostrar lo que hacen.

“Arrancamos con comidas más elaboradas, sándwiches de cordero, hamburguesas veganas, pero nos dimos cuenta que se buscaba algo más clásico, porque a veces la gente no se anima tanto a degustar en este tipo de eventos. Ahí viramos a comidas más sencillas, de alto despacho; algo fácil y rico para que la gente no tenga que esperar mucho”, describió Orellano.

El chef local posee un carro súper equipado con campana, extractor, plancha, freidora, heladera, freezer, bacha con agua: “Lo compré en plena pandemia, estaba nuevo. Estoy viendo de comprar otro más grande para amoldarnos a las comodidades de trabajo porque esto sigue creciendo. Son varios los eventos que tuvimos y gracias al intendente (Damián Bernarte) y el CES (Centro Empresarial y de Servicios) que le están dando manija la ciudad va a crecer gastronómicamente”.

Cocina en movimiento

Terraf, cuyo puesto de comida representa a la gastronomía árabe, asumió que siempre tienen buena concurrencia y aceptación de parte de sus clientes: “No sé si es por el hecho de que ofrecemos algo que no es fácil de encontrar en San Francisco y no tenemos local fijo. Pero buscamos eso con nuestra comida, no cansarnos nosotros y no cansar al cliente”, explicó.

El cocinero también resaltó la posibilidad de interactuar con otros colegas del rubro, lo que genera muchas ideas: “Conocer al otro que hace cosas similares aporta riqueza, diversidad”, definió.

Luego Terraf recordó que este Paseo Gastronómico nació con el espacio denominado “El Callejón” (frente a la Terminal de Ómnibus) a través de la iniciativa de Mauricio Álvarez e Iván Lario junto al CES y que desde ahí se convirtió en un éxito.

“Las invitaciones surgen y eso hace que esto tome fuerza y la comisión una energía muy linda. Además hay gente que se quiere sumar. Lo que se busca es que San Francisco sea un punto fijo con sus atractivos culturales. Es importante remarcar que muchos de los integrantes adquirieron su propio carro, entonces hay una clara apuesta a esta iniciativa”, manifestó.