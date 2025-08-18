El mundo del dulce tiene un nuevo campeón. El alfajor de Chacra Los Retamos, una empresa de Chubut, fue elegido como el mejor del mundo en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Se trata de un alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco que conquistó al jurado por su equilibrio de sabores y calidad.

El certamen, que se realizó este fin de semana del 15 al 17 de agosto en Costa Salguero, Buenos Aires, reconoció a distintas marcas en categorías que celebran tanto a los clásicos como a las propuestas más innovadoras.

Un fenómeno económico y cultural

Más allá de la premiación, el alfajor se consolida como un fenómeno de gran impacto económico y cultural. La industria ha crecido hasta contar con fábricas y proveedores especializados en tecnología para su producción, consumiendo miles de toneladas de insumos específicos.

El alfajor se ha convertido en una tradición de la dulzura argentina, regalado entre familiares y amigos en celebraciones o como un vínculo emocional para los emigrantes con su tierra natal.

Los ganadores de todas las categorías

Campeón Mundial del Alfajor 2025

Marca: Chacra Los Retamos.

Alfajor: Alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.

Mejor Cobertura de Chocolate Negro

Oro: Thionis - Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate semiamargo.

Plata: El placer de los dioses - Alfajor de tapas de cacao italiano, cobertura de chocolate piurano al 70% relleno de ddl con mermelada de higos deshidratados con toping de ajonjoli tostado.

Bronce: Punto & Coma - Alfajor de cacao Intenso 70% galleta de cacao intenso relleno de ddi y baño chocolate amargo 70% cacao.

Mejor Cobertura de Chocolate Blanco

Oro: Mhor Mío - Alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche.

Plata: Chacra Los Retamos - Alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.

Bronce: La Aldea - Alfajor de chocolate relleno de extra ddl bañado en cobertura chocolante blanco.

Mejor Alfajor Glaseado

Oro: Chocolezza - Alfajor relleno de ddl repostero con baño azucarado.

Plata: Bacará - Alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano.

Bronce: Alfajores Pehuen Co - Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche bañado con glase.

Mejor Relleno de Dulce de Leche

Oro: Chacra Los Retamos - Alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.

Plata: Delirá - Alfajor de maicena.

Bronce: Mamá Norma - Alfajor relleno de dulce de leche con baño de chocolate negro semiamargo.

Mejor Relleno de Fruta

Oro: Noli alfajores - Alfajor de tapas de cacao y naranja, relleno de dulce de leche con centro de gel de uvilla cubierta con merengue seco elaborado con cacao ecuatoriano.

Plata: Alfajores del Mar - Alfajor de chocolate amargo relleno de crema de chocolate amargo con coñac con corazón de compota de cereza con un poquito de marrasquino.

Bronce: El Rodeo Alfajores - Alfajor de dulce de cayote, queso sardo en hebras, nuez y contención de dulce de leche con cobertura glasé.

Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores

Oro: El placer de los Dioses - Alfajor de galletas de chocolate, contención de ddl y corazón de crema de pistachos con fideos de arroz tostados, cubierto con chocolate con leche al 40% de cacao y espolvoreado con pistacho molido y semillas de sésamo tostadas.

Plata: Alfajores del Mar - Alfajor de chocolate amargo relleno de crema de chocolate amargo con coñac con corazón de compota de cereza con un poquito de marrasquino.

Bronce: Thionis - Alfajor relleno con dulce de leche y pistacho con cobertura de chocolate con leche.

Mejor Galleta de Alfajor

Oro: Bacará - Alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano.

Plata: Tass Alfajores Artensanales - Alfajor de tapas de chocolate amargo y relleno de choco amargo al 65% utilizando cacao holandés y bañado en chocolate semiamargo.

Bronce: Los de maria alfajores - Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche y coco rallado.

Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense

Oro: La Aldea - Alfajor de chocolate relleno de extra ddl bañado en cobertura chocolate blanco.

Plata: Alfajores Pehuen Co - Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche bañado con glase.

Bronce: Reina Dorada - Alfajor con tapas de cacao, relleno de ddl con baño de chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor Exótico

Oro: Cruz Velazco - Alfajor de harina de nuez relleno de ganache de chocolate con licor al café y baño chocolate semiamargo.

Plata: Alfajoreria Dulce Sonrisa - Alfajor de flan con dulce de leche.

Bronce: D' Benizio - Alfajor de chocolate relleno de dulce de leche y corazón de frambuesas cubierto de chocolate blanco y ruby con frambuesas liofilizada.

Mejor Alfajor de Maicena

Oro: Gulero - Alfajor de maicena relleno de dulce de leche y coco tostado, la masa tiene un toque unico de limon y decorado con ralladura de coco.

Plata: Delirá - Alfajor de maicena.

Bronce: Los de maria alfajores - Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche y coco rallado.

Mejor Alfajor Saludable

Oro: Chacra Los Retamos - Alfajor integral orgánico, relleno de dulce de leche y pasta de mani, con cobertura 80% cacao y pétalos de calendula agroecologica.

Plata: Punto & Coma - Alfajor libre de gluten galleta de nuez relleno de dulce de leche y baño de chocolate semiamargo.

Bronce: Enésimo - Alfajor de tapas base de poroto aduki con cacao alcalino y cafe relleno de Ddl & Manteca de maní sin azucar con ralladura de cítricos cubierta de choco semiamargo.

Mejor Textura

Oro: Señor Alfajor - Alfajor con cobertura de chocolate balbo con almendras tostadas con blend de ddl y galleta extra coco.

Plata: Chocolezza - Alfajor relleno de ddl repostero con baño azucarado.

Bronce: Alfajores Pehuen Co - Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche bañado con glase.

Mejor Aroma a Alfajor

Oro: Entre Dos - Alfajor relleno de ddl cubierto de choco amarco sin tacc.

Plata: Mhor Mío - Alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche.

Bronce: Los de maria alfajores - Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche y coco rallado.

Mejor Alfajor Simple

Oro: Señor Alfajor - Cobertura de chocolate con leche con kaif galletas de cacao y vainilla relleno con blend de dulce de leche.

Plata: Chocolezza - Alfajor relleno de ddl repostero con baño azucarado.

Bronce: Mendukos - Alfajor de chocolate negro, ddl y pasas al rhum.

Mejor Alfajor de Tres Capas

Oro: Barrigon Chingolo - Alfajor negro triple relleno de ddl y frutilla.

Plata: Punto & Coma - Alfajor de cacao Intenso x tres galleta de cacao intenso con relleno de dulce de leche y baño de chocolate semiamargo.

Bronce: Odara Alfajores - Alfajor relleno con dos capas de ddl cubierto con choco semiamargo.

Mejor Alfajor de Autor

Oro: Ególatra - Alfajor con tapas crocantes de cacao premium relleno con una suave ganache de chocolate semi amargo y un bombón bubái en su interior con corazón de chocolate con leche relleno de kadaif y pistacho todo bañado en chocolate cobertura con leche.

Plata: Alfajores del Mar - Alfajor de chocolate amargo relleno de crema de chocolate amargo con coñac con corazón de compota de cereza con un poquito de marrasquino.

Bronce: Mendukos - Alfajor de choco negro, ddl y pasas al rhum.

Mejor Alfajor Pyme

Oro: Celisano - Alfajor sin gluten relleno de membrillo, sin lactosa ni derivados de leche.

Plata: El placer de los Dioses - Alfajor de galletas de chocolate, contención de ddl y corazón de crema de pistachos con fideos de arroz tostados, cubierto con chocolate con leche al 40% de cacao y espolvoreado con pistacho molido y semillas de sésamo tostadas.

Bronce: Tass Alfajores Artensanales - Alfajor de tapas de chocolate amargo y relleno de choco amargo al 65% utilizando cacao holandés y bañado en chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor Industrial