Hace un tiempo la empresaria japonesa Marie Kondo se hizo conocida por su método para el orden y limpieza en el hogar, muchos kilómetros más acá Florencia Ferrer Cabrera lanzó un emprendimiento apostando a la practicidad al momento de cocinar y alimentarse de la mejor manera posible en familia.

Si bien sus ramas de trabajo son diferentes las dos se presentan como mujeres profesionales que con su método intentan ayudar a otros pares y a los que quizás las formas tradicionales no les convienen. Su idea llamada Cocina en Flor fue un boom para sus seguidores.

Mediante esta propuesta logró combinar dos de las cosas que más la caracterizan. “Yo estudié gastronomía profesional, me recibí en 2010. Siempre me gustó la cocina. Me crié dentro de una cocina. También estudié Comunicación, soy periodista y me pareció divertido e interesante poder combinar las dos áreas”, dijo la joven sanfrancisqueña sobre su idea.

Cambio

Hace poco tiempo atrás Florencia fue mamá y ahí el tema de la alimentación cobró relevancia sobre todo en lo relacionado con la alimentación en niños y los beneficios que tiene para su desarrollo. Sobre su objetivo con este proyecto detalló que quiere llegar a las familias que deben organizar sus comidas sin la necesidad de tener conocimiento ni mucho tiempo.

La idea de este proyecto es poder dar ideas y consejos sobre cómo nos podemos organizar para comer bien todos los días. El método evita tener que pensar todo el tiempo en “¿qué comemos hoy?” y todo lo que conlleva como saber qué hay en la heladera, lo que falta, si alcanzará.

“Por ejemplo, en mi casa yo destino dos horas del fin de semana, sábado a la tarde o domingo a la mañana, en hacer la comida de toda la semana. Entonces, eso implica que durante la semana yo no vuelvo a prender la cocina”, explicó a El Periódico.

Lo que se ve en su Instagram es un reflejo de lo que a ella en su vida le ha funcionado y que aseguró tiene muchos beneficios para todo el grupo familiar.

Según expresó permite asegurarse comer bien y alimentos “sin paquetes o conservantes en exceso”; también le permitió mejorar la organización del tiempo y actividades.

“Cuidamos la economía del hogar porque al saber qué comida vamos a hacer durante la semana, ya sabemos qué necesitamos comprar, por ende, no compramos de más y no tiramos alimentos y no compramos por comprar”, contó, enfatizando en que es muy importante el vínculo con la alimentación.

Artesanal

No es un método original, pero sí que combina lo mejor de varias ideas que fue probando, aunque confesó que la inspiración real llegó cuando debía cocinar para su hijo en el momento de la alimentación complementaria.

“Cuando mi hijo empezó con su alimentación complementaria, a los seis meses, siendo cocinera no sabía qué cocinarle. Entonces, eso fue mi disparador, es decir, ‘che, yo necesité esto en su momento, me gustaría que la gente encuentre lo que necesita’”, aseguró.

Luego aclaró que en su cuenta no habla de la nutrición, solo del rol que tienen los alimentos y su relación con la cocina y la organización familiar. De esa forma puede promover hábitos saludables, o motivar a alguien a que tenga su propia huerta, en definitiva, de incentivar a otros a pensar en otra vida.

Consejos

Florencia fue sincera al momento de decir algo a sus seguidores y su concepto no tiene vueltas. Lo que hay que hacer es pensar en qué les gusta comer, qué querrías tener en la heladera y si eso es saludable.

“Si yo me organizo de manera tal que cada vez que voy a darle a mi cuerpo un alimento sea saludable, sea real y no sea sintético, eso me va a garantizar un bienestar grandísimo, no sólo para mí sino para mi familia, para el medio ambiente, para un montón de aspectos. Entonces, mi consejo es pensar en qué quiero comer y en función de eso empezar a destrabar todos los pasos siguientes”, sostuvo.

Aparte del método de organización en su cuenta hay consejos sobre la conservación de alimentos, desarrollo de una huerta familiar, información alimentaria útil. Muchas de esas cosas las ha ido incorporando porque los mismos seguidores la interpelan y allí ve el reflejo del éxito. “Noto que era una necesidad real, porque si bien hace muy poquito que está la cuenta, recibimos muchísimo cariño de la gente porque somos un equipo, aunque soy quien lidera”, comentó.