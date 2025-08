Este sábado se conmemora el Día del Trabajador Gastronómico y Matías Damián González se toma un respiro para contar su historia. Con 50 años y más de dos décadas en la “trinchera”, como él mismo describe a la cocina, actualmente es uno de los encargados de La Parrilla Parador Internacional de la familia Bertorello, en San Francisco.

"La cocina es una esposa sumamente demandante", repite con una sonrisa, recordando una frase que le enseñó un viejo cocinero. “Son muchas horas, mucho cansancio, mucho calor, pero tenés que estar con la lucidez suficiente como para salir en la velocidad y que el plato esté ejecutado muy bien para que esa persona se vaya conforme a su casa”.

Matías se formó profesionalmente a fines de los años '90, cuando por problemas de salud se encontraba en Córdoba capital y apareció una oportunidad que esperaba con ansias: “Me entero que abría una escuela de cocina. Mi idea ya era estudiar cocina, nada más que en ese momento lo único que estaba era una escuela en Buenos Aires. Abrieron justo la de Córdoba, entonces esperé al otro año para recuperarme, me anoté y me fui a estudiar”.

Desde entonces no paró. Primero pasó por La Giralda, un restaurante que supo ser emblemático en la ciudad, y luego se incorporó al equipo de la familia Bertorello, donde el ritmo y la demanda, según cuenta, son otros.

“Los números que se manejan acá no son los de La Giralda. Allá una muy buena noche eran 120, 130 cubiertos. Acá podemos atender varios más, y encima tenés mucho para llevar, mucho pedido al paso. Fue todo un desafío para mí”.

Vocación de servicio

En una profesión que no da respiro, Matías destaca el trabajo colectivo como clave del buen funcionamiento: “Hay un muy buen equipo, que está aceitado, que trabaja, que estamos todos juntos. Eso es lo más destacable de todo. Porque la gente se sienta y quiere comer ya. Los tiempos en la cocina son tiranos”.

Pese al estrés, la adrenalina y las jornadas maratónicas, mantiene una mirada positiva y profesional: “Nuestra recompensa es el placer de hacer algo bien hecho. Que el despacho haya salido en tiempo y forma, que la gente se fue conforme, que te dejó el plato limpio. Es lo mejor que te puede pasar”.

Al hablar del clima de trabajo, reconoce que hay momentos de tensión, pero que nunca se vuelven personales. “Hay leyes no escritas dentro de la cocina. Lo que pasa en la cocina, queda en la cocina. Todos entendemos que ese momento fue una explosión de adrenalina, ansiedad, velocidad, nervios. Pero después salimos, compartimos algo y seguimos. Nada es personal”.

La cocina como herencia

La vocación le viene de chico, en el seno familiar. “Yo creo que en mi familia es algo que lo llevamos en la sangre. Ya a los 11 años estábamos al pie del cañón con mi papá y mi mamá, ayudando o cocinando”.

De esa época también vienen sus sabores preferidos y sus primeros recuerdos en la cocina con sus padres- Guillermo y Raquel-: “El pollo con vino blanco y estofado de lengua que hacía mi papá, que nunca logré igualarlo, me acerqué un poco (sonríe), la lasaña de mi vieja”, rememora.

En su casa, sin embargo, el rol cambia. “Todos le dicen a mi señora: 'Qué bueno tener un esposo cocinero'. No, es mentira. Estás cocinando todo el día, y después cuando tenés que hacer el diseño de una carta te saturás. Prefiero una hamburguesa a cualquier plato elaborado. Disfruto muchísimo más un plato que hace otro que uno que hago yo”.

Cocina local y formación profesional

Consultado sobre la oferta gastronómica en San Francisco, Matías es sincero: “Hoy por hoy falta mano profesionalizada. Hay dos o tres lugares que salen del común denominador, con cocineros formados incluso en el exterior. Después hay lugares con cocina del día a día que es muy buena también. Pero está muy centralizado en determinados productos. Creo que es porque se han dado malas ejecuciones, platos mal construidos, que a la gente no le gustaron, y entonces desconfía”.

“La gente se va a lo seguro, y es lógico. No está bueno pagar 30 mil pesos por un plato con salmón rosado y que te lo hagan mal”.

A diferencia de otros oficios que celebran su día sin trabajar, los gastronómicos suelen hacerlo en sus puestos. Para Matías, esto es parte inherente de la profesión: "Muchas profesiones tienen su día en el que no trabajan, nosotros sí. Pero no lo tomamos a mal por el hecho que sabemos que esto es una vocación de servicio. Y cierra: "Hay mucha gente que depende que la cocina esté encendida y en nuestro caso particular, sabemos que muchos clientes que pasan por la ruta que necesitan parar a comer. Son familias, persona solas, y necesitan parar a comer, por eso te digo que nuestro trabajo es una vocación de servicio".

Efeméride

El 2 de agosto se celebra el Día del Trabajador Gastronómico en Argentina en conmemoración de la creación de la Federación Obrera de la Industria Hotelera (FOIH), actual Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), fundada ese día de 1948. Esta fecha reconoce la labor esencial de quienes, con dedicación, garantizan el disfrute culinario y hotelero, y su lucha histórica por los derechos laborales en el sector.