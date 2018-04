La mamá de Giovanni Coletti pide ayuda para viajar a Córdoba

Rosa María Yossen solicita ayuda para poder acompañar a su hijo Giovanni Coletti, de 7 años, que el próximo 8 de mayo deberá someterse a una operación en sus piernas en el Hospital de Niños de la localidad de Córdoba.

"El 1ª de abril me he quedado sin trabajo, por eso solicito ayuda. Yo puedo viajar porque tengo algo de dinero que guardé pero no me alcanza. A Giovanni lo internan el 7 y lo operan el 8, no sé cuánto tiempo voy a quedar con él allá. Tampoco tengo para comprarle ropa, si alguien puede donarnos se lo agradecería mucho, Giovanni es talle 14 para pantalón y remera", indicó la mujer.

"Y si alguien me puede dar trabajo también se lo agradecería. Estuve trabajando en el Hipermercado Anselmi y estuve trabajando mucho tiempo en el cuidado de personas", añadió Rosa.

Por otro lado, la mujer también agradeció a Desarrollo Social de la Municipalidad por la ayuda que le brindaron y el buen trato recibido.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo en Juan B. Justo 1460 o llamando al teléfono (03564) 15361926