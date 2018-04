Liga Argentina de Básquet: no habrá playout

Todo era ilusión para Temperley en la Liga Argentina de Básquetbol (ex TNA). Los últimos resultados le habían permitido al "celeste" eludir el descenso y estaba todo preparado para empezar a jugar con Centro Español de Plottier, equipo de Neuquén, los playoffs de la Reclasificación por los octavos de final que lo podían conducir al ascenso de categoría. Pero todo se derrumbó: este miércoles la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) dictaminó la desafiliación del club del sur del Gran Buenos Aires por 200 días, porque uno de sus dirigentes, Hernán Lewin, incumplió varias sanciones y suspensiones que se le habían aplicado.

Según el fallo del Tribunal de Disciplina de la AdC, Lewin protagonizó esta temporada varios hechos de indisciplina por los que fue sancionado y siempre incumplió las sanciones que se le aplicaron. Aunque Lewin, ex presidente del club que se había alejado de la institución por presiones de la barra brava en 2016, y Temperley presentaron apelaciones, las mismas también fueron rechazadas por la AdC.

A raíz de esta desafiliación, se suspendió el encuentro desempate que iban a disputar Echagüe de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata para determinar un descenso. Ambos equipos conservan la categoría.

"Hay un trasfondo político sobre el que no nos corresponde entrar en detalles"

Los jugadores de Temperley, luego de conocida la sanción emitieron un comunicado en el que expresaron su posición:

"Por los hechos de público conocimiento sobre la sanción para el Club Atlético Temperley, queremos expresar nuestra disconformidad ante el fallo, ya que nos deja sin posibilidades de competir en una instancia a la que accedimos deportivamente y por la cual dedicamos muchas horas de trabajo. Estamos muy tristes por esta medida injusta, que no solo atenta contra el esfuerzo de todo el año, sino también contra un proyecto que lleva más de ocho años bajo la gestión de un mismo equipo de trabajo, compuesto por jugadores, entrenadores y dirigentes, que con mucho empeño y dedicación, sumado a un enorme mérito deportivo, logró poner al básquet de Temperley a competir a nivel nacional. Hay un trasfondo político sobre el que no nos corresponde entrar en detalles, pero todos sabemos que en estos años han sucedido cosas de mayor gravedad y no se han medido con la misma vara. Queremos dejar sentado nuestro apoyo y agradecimiento a los dirigentes del club que siempre nos han tratado de la mejor manera y hoy están sufriendo injustamente agravios y difamaciones. A los hinchas, les damos las gracias por habernos bancado todo el año en una temporada que no fue lo que esperábamos".

Fuente: Clarín