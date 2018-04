El CAM vuelve al circuito "Jorge Marengo" de Suardi

Será este fin de semana en el marco de la 2° fecha de la temporada. En el 2017 no se pudo correr como consecuencia de las lluvias.

Este domingo 15 se correrá en Suardi la segunda fecha del Torneo 2018 del C.A.M. que organiza la Subcomisión de Deporte Motor de la Municipalidad de Suardi, en el circuito municipal “Jorge Marengo”, de 500 mts.

Sera una competencia muy particular ya que el actual intendente municipal, Hugo Boscarol, es un ex campeón del C.A.M, y ex integrante de la Regional 4 de Motociclismo Deportivo y gran responsable, junto a otros dirigentes, de la fuerte reactivación que tuvo la categoría y la federación desde el año 2011.

Obras

Ya en 2016 se hicieron parrilleros, baños nuevos para caballeros y minusválidos. Se canalizó toda la parte interna del circuito, con conexión a las fosas. Se adquirió una bomba de extracción de 36.000 lts/h y se llenaron los espacios bajos del predio, donde se sitúa el público y boxes.

En los baños se colocaron piletas de acero inoxidable (damas y caballeros), se agregaron mingitorios, y se les colocaron puertas internas de aluminio. Se incorporaron en el arbolado 30 nuevas plantas.

Últimos ganadores (5 y 6 de marzo de 2016)

Fue la fecha inicial del torneo, con 210 motos y 2.500 personas.

Mauro Gianini en Minimotos, Agustín Pellegrini en 50 cc Escuela, Agustín Benítez en 4 Tiempos 110cc Menores, Maximiliano Santillán en 4 Tiempos 110 cc Mayores, Erik Barrios en 125cc Internacional, Maximiliano Varas en 125 cc Graduados y en 450 cc Internacional.

En la temporada 2017 no se pudo competir por mal tiempo en fecha titular y suplente.