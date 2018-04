La Municipalidad gastó más de 340 mil pesos en una fuente de agua que no funciona

Está ubicada en el centro de la Plaza Sarmiento. Desde el año 2013 el bloque Mejor San Francisco viene reclamando la falta de funcionamiento y porqué el gobierno no exigió a la empresa la reparación.

La Municipalidad de San Francisco gastó 344 mil pesos en la construcción de la fuente de agua ubicada en el centro de la plaza Sarmiento que hace años no funciona- lo hizo solo por algunos meses -. Según el bloque de concejales de Mejor San Francisco dicha construcción “se encuentra totalmente abandonada”.

Esta situación quedó expuesta en la sesión del Concejo Deliberante cuando la edil Alejandra Piasco de Unión por Córdoba contestó un pedido de informe de Mejor San Francisco que pedía conocer, entre otras cosas: si la fuente funcionaba; caso contrario, detalle los motivos de la falta de funcionamiento y desde cuando no funciona; detalle montos de la inversión total para la ejecución de la obra; Si se ha pagado el costo total de la obra; y si se le ha realizado a la persona física y/o empresa algún tipo de reclamo extrajudicial o judicial por la falta de funcionamiento de los equipos instalados.

El monto de la obra fue saldado

Con la intención de contestar el pedido de informe la concejal Piasco informó que en el año 2007 se comenzó con la refuncionalización de distintos espacios verdes de la ciudad, entre ellos la plaza Sarmiento. En ese entonces, sostuvo la edil, se habían cambiado árboles, se instalaron juegos y dicha fuente.

“La fuente de la plaza fue realizada por la empresa Arquitectura del agua SA, el monto del equipo hidráulico fue de 175 mil pesos, el monto de la provisión del equipo eléctrico fue de 84500 pesos, y la puesta en marcha fue de 43 mil pesos, rondando todo un total de 344 mil pesos”, detalló.

Luego reconoció que en la actualidad la fuente no está funcionando, que efectivamente se pagó el costo total de la obra y se capacitó a una persona para que trabaje en torno a la obra.

“La fuente funcionó un tiempo, por problemas de roturas de bombas dejó de funcionar. Luego se compró otra bomba, se la instaló y por problemas de napas también dejó de funcionar. Y ahora según los funcionarios del área se está trabajando para ver cuál es la bomba que se vio afectada por las napas y poder darle una solución definitiva y que vuelva a funcionar”.







Reclamo desde el 2013

Por su parte el concejal Damián Bernarte, insistió en que hace cinco años que su bloque viene señalando que dicha fuente no funciona, se mostró preocupado por el manejo de los fondos que hace el Estado municipal y se preguntó por qué no se efectuó ningún reclamo a la empresa constructora.

“En el año 2013 nosotros presentamos un pedido de informe y la fuente no funcionaba. En aquel momento el concejal (Marcelo) Moreno decía que la inauguración iba a ser en pocos días, que faltaba terminar la prueba de la parte hidráulica que había presentado algún inconveniente y que se estaba reparando. En el 2015, presentamos el mismo pedido de informe y (la concejal) Fabiana Palacios dijo que no estaba en funcionamiento por una falla en el sistema eléctrico. Se le solicitó a la proveedora que proceda a configurarlo. Pero la verdad es que la fuente no funcionó nunca, y nos preguntamos: ‘¿A la empresa Arquitectura del Agua, nunca le hicieron ningún reclamo? ‘”, se preguntó Bernarte.

Luego continuó: “A nosotros nos preocupa de sobremanera cómo se manejan los fondos. Si nos preguntan si nos parece bien que se haya arreglado la plaza Sarmiento e instalado una fuente de agua, estamos de acuerdo. Pero eso está todo sucio, todo tapado, está totalmente abandonado y la Municipalidad puso mucha plata. No están haciendo nada”.

Y por último reprochó: “La empresa cobró 344 mil pesos hace cinco años atrás, vendió un producto que no sirve, que nunca se usó y nosotros los dejamos. Con este proyecto queremos que alguien se haga responsable y se le reclame a la empresa”.

Pese a esto, el oficialismo rechazó el proyecto de resolución.