Ulises, cansado de la fama: “Estoy harto que no entiendan que soy un humano”

Ulises Bueno es desde hace ya varios años la figura más popular del cuarteto, con fama a nivel nacional. Ese perfil tan alto tiene sus beneficios pero un precio enorme a pagar, como es la imposibilidad de tener una vida pública medianamente normal.

El cantante lo dejó bien en claro en la última emisión del programa Entre gallos y medianoche (viernes, después de En Síntesis, por El Doce) en un segmento del ciclo en el que precisamente los invitados y panelistas revelan de qué cosas están hartos.

“Me harta no poder salir a la calle, no puedo vivir, harto de que la gente no entienda que soy un ser humano. Que me hostiguen y tener que irme de los lugares”, empezó diciendo, en un tono serio.

“La gente tendría que ser un poco más comprensiva, disfrutar de tu presencia, pero no que tengas que sacarte fotos como toda la familia y ahora con los celulares también filmar videítos”, ejemplificó.

Mirá el video con la declaración completa de Ulises.

Fuente: Suplemento Vos