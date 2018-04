Sportivo Belgrano: amistosos de jerarquía en el predio "Nicolas Losano"

Los juveniles de Sportivo Belgrano ya tienen programados nuevos amistosos de jerarquía. Este jueves desde las 9 horas, en el predio “Nicolás Losano”, Primera Local, Reserva Local y la categoría Juvenil de la “verde” se medirán con la cuarta, quinta y sexta de AFA de Instituto de Córdoba.

En tanto que el jueves 19 de abril, también en el “Nicolás Losano”, los chicos de Sportivo recibirán a la “gloria” con las categorías: séptima, octava y novena.

Por otra parte también es destacable el hecho de que clubes que participan en primera división o el Nacional B (como en este caso) lleguen con sus juveniles a nuestra ciudad, a jugar en el predio “Nicolás Losano”, lo cual reafirma el proyecto que lleva a cabo Sportivo Belgrano.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS

Jueves 12 – Predio “Nicolás Losano”

Primera Local de Sportivo Belgrano vs Cuarta de AFA de Instituto.

Reserva Local de Sportivo Belgrano vs Quinta de AFA de Instituto.

Categoría 2001 de Sportivo Belgrano vs Sexta de AFA de Instituto.

Jueves 19 – Predio “Nicolás Losano”

Categoría 2002 de Sportivo Belgrano vs Séptima de AFA de Instituto.

Categoría 2003 de Sportivo Belgrano vs Octava de AFA de Instituto.

Categoría 2004 de Sportivo Belgrano vs Novena de AFA de Instituto.