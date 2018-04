Lucio Chiappero, becario del CONICET: "Es una experiencia recomendable"

Este 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico, en honor al natalicio del médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947 por sus descubrimientos científicos y médicos.

Se trata de un día que busca brindar un reconocimiento a aquellas personas que hacen de la actividad científica su elección de vida contribuyendo a elevar la calidad de vida de la sociedad.

Es el caso de Lucio Chiappero (28), ingeniero químico y becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El joven, que egresó de la Universidad Tecnológica Nacional, se encuentra en la actualidad realizando un doctorado en Ingeniería Química con financiamiento del organismo nacional.

¿Cómo llegás a obtener una beca del CONICET?

Me recibí de ingeniero químico y empecé a trabajar en el ambiente privado. A posterior me enteré que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que es un organismo nacional que financia la ciencia y tecnología en la investigación, daba becas a nivel nacional con una duración de 5 años para hacer un doctorado en un tema afín a la carrera de grado. Entonces me anoté. Cuando me presento para la beca, ya egresado, completo una solicitud. Evalúan tu promedio, los antecedentes en docencia en investigación, el plan de trabajo que presentás, a tu director de beca. Se otorgan cerca de mil becas por año y yo quedé seleccionado. Estuve un año trabajando en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), en Santa Fe, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Y el año pasado empecé a trabajar en la Universidad Tecnológica Nacional donde tenemos un laboratorio de polímeros que es el tema que yo trabajo. El doctorado que estoy haciendo, estoy en tercer año, es en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe.





¿Qué exige la beca?

La beca paga un estipendio. A cambio te exige cursar el doctorado, en mi caso de Ingeniería Química, y hacer una tesis a partir de un trabajo de investigación original. Tenés que recibirte en cinco años. En el transcurso podés publicar papers, que son trabajos que corrigen personas capacitadas en el tema y que se publican en revistas nacionales e internacionales. Es una de las cosas que mide el CONICET para saber si fuiste productivo. También podés asistir a congresos. Preparás tu trabajo, lo enviás al comité organizador, ellos te lo evalúan, te sugieren correcciones, lo corregís y te presentás en el congreso. La beca exige dedicación exclusiva. Solo es compatible con dar clases en una escuela secundaria o en una universidad.

¿Cómo se llega a ser investigador del CONICET?

Cuando se termina la beca doctoral existe la posibilidad de gestionar una beca posdoctoral. Son dos años más en donde podés cambiar el tema o seguir en el tema que estás investigando y aprovechar para publicar más resultados, para sumar antecedentes. Cuando se termina la etapa posdoctoral tenés la posibilidad de ingresar a la carrera de investigador científico del CONICET. Actualmente es muy complicado acceder porque se presentan muchas personas y entran algunas pocas. Una vez que ingresás hay distintas categorías, podés ir creciendo. Empezás como asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Éstos últimos son muy poco en el país y son conocidos a nivel internacional.

¿Cómo es tu día a día?

La beca requiere una carga horaria de 8 horas diarias de trabajo que cumplo en UTN. A eso le podés anexar horas de clase. Actualmente estoy dando Física en un colegio secundario, porque la beca es compatible con eso o con dar clases en una facultad. Mi objetivo, y lo que Conicet quiere, es que uno se forme y pueda dar clases en la facultad. El doctorado un estudio más alto. Entonces la idea es formar recurso humano capacitado para dar clases en una facultad. Actualmente no estoy dando clases en la universidad pero cuando se genere una vacante voy a tener la oportunidad.

¿Cuál es tu objetivo?

Mi objetivo es recibirme en cinco años y después ver un poco cómo está la situación del país, si hay algún camino posible para seguir en el ámbito de Ia investigación con una beca posdoctoral y después entrar a la carrera de investigador científico en el CONICET y también poder dar clases en la facultad que es algo que me gustaría. Ya muchos colegas que están haciendo el doctorado están dando clases. Me veo acá en San Francisco. Tampoco descarto la posibilidad de trabajar en una empresa.

De ingresar a la carrera de investigador científico ¿deberías abandonar la ciudad?

Cuando sos investigador tenés que elegir un lugar de trabajo. El CONICET tiene varios institutos principalmente en ciudades grandes. Acá en San Francisco no hay ningún instituto dependiente del CONICET. Pero sí tenemos la UTN que posee laboratorios e instalaciones donde es posible trabajar y es posible llevar adelante una investigación.

¿Es una experiencia que recomendás?

Sí, totalmente. Por ahí es medio desconocido en la sociedad. Uno comenta que es becario del CONICET y no saben qué es. Mis amigos y mi familia tampoco entienden mucho lo que hago. Es una experiencia recomendable. Te permite estar en contacto con mucha gente del país, del mundo. Hace poco fuimos a un congreso en Los Cocos y vino gente de todo el mundo y pude escucharlos hablar. Ellos generalmente están un paso más adelante en cuestiones de investigación porque tienen más financiación, más equipamiento, entonces cuando ves a investigadores de otros países más o menos sabes para donde está yendo la investigación de tu rama.