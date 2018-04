[Video] Giaccone: "Los jugadores transmitieron dentro de la cancha lo que la gente quiere ver"

El entrenador, Ariel Giaccone, aseguró que el triunfo de Sportivo Belgrano sobre Atlético Paraná fue justo por lo hecho en ambos encuentros y agradeció a los jugadores por el temperamento y el carácter que tuvieron en una situación límite donde la "verde" se estaba quedando afuera del certamen y lograron revertir la situación.

"Si analizamos los 180 minutos el que hizo todos los méritos para poder pasar fue Sportivo, con un gran partido táctico allá y acá con un buen juego hasta tres cuartos de cancha donde después nos costó atacar los espacios que después del segundo gol lo hicimos mejor con Cape y Mauro junto a los dos 9 que nos hicieron generar el dos contra uno por adentro. Además, hay un secreto muy grande en este partido que es el temperamento de los jugadores de querer ganar y eso no lo se lo enseño yo, es parte del grupo es otra de las vivencias más, yo solamente tengo que decir gracias", señaló en entrenador.

"Hay situaciones que creo que nos dañan mucho, la pelota parada allá en Paraná que nos empatan, acá consiguieron la ventaja y empezaron a demorar el partido, a su manera, pero bueno nosotros no pudimos hacer eso allá. Estos playoffs se juegan así, un mínimo detalle en el primer tiempo y un solo tiro al arco en el segundo fueron goles aunque también hay un virtudes de grandes jugadores... el penal nos hizo muy bien en lo anímico, no solamente a los jugadores sino a la gente porque empezó a cantar y parecía que lo empatábamos en cualquier momento y nosotros tratábamos de ordenarlos. Me parece que la actitud de los jugadores hizo que la gente siga alentando para conseguir el tercero y después el cuarto", apuntó.

