Sportivo Belgrano enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en la siguiente ronda de la Reválida

Se completó la segunda fase de la revalida del Federal A y quedo confirmado que Gimnasia y Tiro de Salta será el próximo rival de Sportivo Belgrano, que le ganó 4-2 a Atlético Paraná en un partidazo.

Los salteños vencieron en la tanda de penales a Sportivo Desamparados luego de ganar 1-0 en Salta y caer 0-1 en San Juan.

La serie comenzará el próximo domingo en el "Gigante del Norte".

Los cruces (ida 15/04 - vuelta 22/04)

Unión de Sunchales vs Deportivo Madryn

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Alvarado vs. Chaco For Ever

Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia