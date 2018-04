Video: batalla campal en Río Cuarto en el partido entre Estudiantes y Central Córdoba

Hinchas locales invadieron el partido porque el árbitro no cobró un supuesto penal y de desató una batahola entre jugadores e hinchas. Desde el club de Río Cuarto responsabilizaron exclusivamente al árbitro.

Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba de Santiago del Estero empataban 2 a 2 por la segunda fecha del Pentagonal Final del Torneo Federal A. Tras una falta en el área al local Gonzalo Maffini no cobrada por el árbitro Luis Lobo Medina se generaron disturbios al entrar hinchas locales a la cancha y entonces se desató una verdadera batalla campal en la que estuvieron involucrados jugadores y cuerpo técnico, por lo que el árbitro suspendió el encuentro.

Posteriormente, hubo declaraciones cruzadas entre dirigentes santiagueños y el Club Estudiantes, que directamente dijo que el partido había sido un robo del árbitro, sin hacer mención alguna a la actitud de los hinchas ni jugadores en la pelea.

"Podríamos buscar cualquier calificativo para describir lo que sufrió Estudiantes anoche en su estadio, pero el único que define puntualmente lo sucedido es robo. Luis Lobo Medina y sus asistentes se ocuparon personalmente de que Estudiantes no se quedara con un partido por el que había hecho todos los méritos. Cada vez que Estudiantes superaba a su rival jugando, aparecía esa mano que en lugar de impartir justicia, sancionaba sin causas a todo aquel vestido de celeste", dispararon desde Estudiantes en un comunicado.

Por otra parte, Francisco Pece, presidente de Central Córdoba, fue contundente con sus declaraciones, sobre todo al referirse al ex jugador de ese club, River y la Selección Nacional, Pablo Aimar, hoy entrenador del seleccionado sub-17.

“Fue un hecho lamentable, realmente, desde que llegamos al estadio les dije a los directivos que me resultaba extraño que un partido de tanta envergadura haya solo veinte policías, no se si eran menos. Yo responsabilizo a los directivos de Río Cuarto, ellos instigaron a todos esto y más me sorprendió fue verlo a Pablo Aimar al frente de todo este hostigamiento, sobre todo en el entretiempo cuando fueron a apurarlo al árbitro”, le dijo a Diario Panorama.

Los videos

#FederalA Tras el polémico arbitraje de Luis Lobo Medina, así se iniciaron los disturbios en Río Cuarto entre Estudiantes y Central Córdoba.

Lamentable que un campo de juego se transforme en uno de batalla. Esto NO es âš½

Agradecemos a #HinchasSolidarios por las imágenes. pic.twitter.com/gPDhls6eHh — Interior Futbolero (@InteriorFut) 8 de abril de 2018